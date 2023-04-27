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Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.04.2023
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22:27 27.04.2023 (обновлено: 22:28 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/putin-1868024963.html
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.04.2023
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:27
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы.
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353
60
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LIVE: Путин встречается с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы
LIVE: Путин встречается с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы.
2023-04-27T22:27
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Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция

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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы.
 
Владимир Путин
 
 
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