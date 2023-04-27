https://ria.ru/20230427/putin-1868024963.html
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция - РИА Новости, 27.04.2023
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T22:27
2023-04-27T22:27
2023-04-27T22:28
владимир путин
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Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы.
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин встречается с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы
LIVE: Путин встречается с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы
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PT59M27S
РИА Новости
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5
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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владимир путин, видео
Владимир Путин
Путин встречается с производителями беспилотников. Прямая трансляция
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы.
2023-04-27T22:27
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PT59M27S
Президент России Владимир Путин проводит встречу с представителями организаций, разрабатывающих беспилотные авиационные системы.