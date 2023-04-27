https://ria.ru/20230427/pozhar-1868306047.html

В Костромской области ликвидировали крупный торфяной пожар

В Костромской области ликвидировали крупный торфяной пожар - РИА Новости, 27.04.2023

В Костромской области ликвидировали крупный торфяной пожар

Торфяной пожар площадью 85 гектаров в Костромской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Сергей Ситников. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:18

2023-04-27T23:18

2023-04-27T23:18

происшествия

костромская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей ситников

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810462283_322:1027:2136:2047_1920x0_80_0_0_a818fff42a63b59c70e2076314be121e.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 апр - РИА Новости. Торфяной пожар площадью 85 гектаров в Костромской области ликвидирован, сообщил губернатор региона Сергей Ситников. По данным управления МЧС по Костромской области, в понедельник днем в регионе зафиксировали первый в этом сезоне природный пожар – возгорание торфа в Парфеньевском районе на площади 5 гектаров. К среде площадь пожара выросла до 75 гектаров, из них площадь активного горения составляла 3 гектара. Днём в среду пожарные сообщили о локализации пожара на площади 85 гектаров. Администрация региона сообщила, что, по оценкам специалистов, предположительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем или плохо затушенный костер отдыхающих. "Лесной пожар в Парфеньевском районе полностью ликвидирован... К тушению возгорания были привлечены более 120 человек и 40 единиц техники", - написал губернатор в своём телеграм-канале вечером в четверг. По данным регионального управления МЧС, изначально существовала угроза распространения огня на торфяные залежи. "Торф, который залегает на данном участке, – влажный. Благодаря активным работам служб и природным условиям распространения возгорания на торфяники удалось избежать", - отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230427/pozhar-1868247498.html

https://ria.ru/20230427/kurenkov-1868015180.html

костромская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, костромская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей ситников, россия