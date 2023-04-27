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Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка
Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка - РИА Новости, 27.04.2023
Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка
Жертвой пожара в деревне Логоушка Курганской области стал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:36
2023-04-27T17:36
2023-04-27T19:39
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
курганская область
пожары
природные пожары в россии
кетовский район
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Жертвой пожара в деревне Логоушка Курганской области стал один человек, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС."В ходе тушения пожара и разбора завалов в деревне Логоушка обнаружен один погибший", — сказал собеседник агентства.О возгорании сухой растительности в Логоушке спасателям сообщили в 13:58 по местному времени (11:58 мск). Вскоре огонь перекинулся на постройки. По последним данным, в деревне горели 20 домов и столько же хозяйственных строений на шести тысячах квадратных метров. Площадь возгорания растительности составляла 80 гектаров.Местные власти организовали эвакуацию жителей Логоушки, а также персонала и пациентов Сычевского психоневрологического интерната.В Кетовском муниципальном округе объявили режим ЧС. К месту пожара направлены вертолет Ми-8, аэромобильные группировки от Тюменской, Челябинской областей и Уральского учебно-спасательного центра МЧС. Прокуратура проводит проверку по факту возгорания.Кроме того, в окрестностях Кургана зафиксированы еще несколько пожаров. Сложная ситуация складывается в микрорайонах Утяк и Зайково, огонь дошел до завода "Курганстальмост".
https://ria.ru/20230427/pozhary-1868232578.html
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internet-group@rian.ru
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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
2023-04-27T17:36
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), курганская область, пожары, природные пожары в россии, кетовский район
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Курганская область, пожары, Природные пожары в России, Кетовский район
Один человек погиб при пожаре в курганской деревне Логоушка
Один человек погиб при пожаре в деревне Логоушка Курганской области