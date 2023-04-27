https://ria.ru/20230427/pozhar-1868119736.html

В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют

В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют - РИА Новости, 27.04.2023

В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют

В Кетовском районе Курганской области за-за ландшафтного пожара загорелись строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:35

2023-04-27T13:35

2023-04-27T16:21

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

кетовский район

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Кетовском районе Курганской области за-за ландшафтного пожара загорелись строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Первоначально сообщалось, что в деревне горит пять строений на площади 300 квадратных метров, позже в МЧС уточнили, что огонь охватил десять домов и 20 хозпостроек, а площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратов. Общая площадь горения сухой растительности составляет порядка восьми гектаров.В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлечены 96 человек и 18 единиц техники, приведен в готовность вертолет Ми-8.Правительство Курганской области, в свою очередь, сообщило, что эвакуированных жителей деревни разместят в школе в селе Сычево. Кроме того, эвакуируют пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната, всего около 200 человек. Их отправят в учреждение соцзащиты в селе Кипель. На месте пожара дежурят три бригады скорой помощи.С 5 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры. В области установилась сухая, жаркая погода с порывами ветра, что способствует распространению огня, который уже уничтожил несколько десятков домов и других построек.

https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html

курганская область

кетовский район

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Ольга Фомченкова

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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области 2023-04-27T13:35 true PT0M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кетовский район