https://ria.ru/20230427/pozhar-1868119736.html
В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют
В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют - РИА Новости, 27.04.2023
В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют
В Кетовском районе Курганской области за-за ландшафтного пожара загорелись строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:35
2023-04-27T13:35
2023-04-27T16:21
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
кетовский район
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. В Кетовском районе Курганской области за-за ландшафтного пожара загорелись строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС. Первоначально сообщалось, что в деревне горит пять строений на площади 300 квадратных метров, позже в МЧС уточнили, что огонь охватил десять домов и 20 хозпостроек, а площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратов. Общая площадь горения сухой растительности составляет порядка восьми гектаров.В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлечены 96 человек и 18 единиц техники, приведен в готовность вертолет Ми-8.Правительство Курганской области, в свою очередь, сообщило, что эвакуированных жителей деревни разместят в школе в селе Сычево. Кроме того, эвакуируют пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната, всего около 200 человек. Их отправят в учреждение соцзащиты в селе Кипель. На месте пожара дежурят три бригады скорой помощи.С 5 апреля в Курганской области действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры. В области установилась сухая, жаркая погода с порывами ветра, что способствует распространению огня, который уже уничтожил несколько десятков домов и других построек.
https://ria.ru/20230408/pozhar-1863910078.html
курганская область
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
В Зауралье горят поля, жилые дома и хозпостройки. Кадры из Курганской области
2023-04-27T13:35
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PT0M46S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), кетовский район
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Кетовский район
В Курганской области огонь с травы перекинулся на дома, людей эвакуируют
Ландшафтный пожар в курганской деревне Логоушка перекинулся на дома, началась эвакуация
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
В Кетовском районе Курганской области за-за ландшафтного пожара загорелись строения, рассказали РИА Новости в пресс-службе
регионального главка МЧС.
«
"Из населенного пункта Логоушка Курганской области проводится эвакуация населения в пункты временного размещения. Ситуацию осложняет аномально жаркая и сухая погода с порывами ветра свыше 20 метров в секунду и температурой воздуха плюс 25 градусов", — говорится в релизе.
Первоначально сообщалось, что в деревне горит пять строений на площади 300 квадратных метров, позже в МЧС уточнили, что огонь охватил десять домов и 20 хозпостроек, а площадь пожара увеличилась до 2,5 тысячи квадратов. Общая площадь горения сухой растительности составляет порядка восьми гектаров.
В ведомстве добавили, что к тушению пожара привлечены 96 человек и 18 единиц техники, приведен в готовность вертолет Ми-8.
Правительство Курганской области, в свою очередь, сообщило, что эвакуированных жителей деревни разместят в школе в селе Сычево. Кроме того, эвакуируют пациентов и персонал Сычевского психоневрологического интерната, всего около 200 человек. Их отправят в учреждение соцзащиты в селе Кипель. На месте пожара дежурят три бригады скорой помощи.
С 5 апреля в Курганской области
действует особый противопожарный режим. Запрещено сжигать мусор и сухую траву, разводить костры. В области установилась сухая, жаркая погода с порывами ветра, что способствует распространению огня, который уже уничтожил несколько десятков домов и других построек.
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