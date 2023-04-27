В Молдавии предложили сократить штат посольства России
В Молдавии предложили сократить число сотрудников посольства России до шести человек
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Кептонар просит МИД рассмотреть возможность сокращения числа сотрудников посольства РФ в Кишиневе до шести человек.
Ранее представители правящей партии сообщили, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов.
"Хочу попросить министерство иностранных дел инициировать дискуссии и рассмотреть возможность, чтобы Молдавия попросила Российскую Федерацию паритета в количестве сотрудников дипломатов. У Молдавии шесть аккредитованных в России дипломатов, столько же дипломатов должно быть у посольства России в Кишиневе", - заявил Кептонар на заседании парламента.
Он призвал МИД серьезно отнестись к подобной инициативе и рассмотреть ее как можно скорее.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева.