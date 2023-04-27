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В Молдавии предложили сократить штат посольства России - РИА Новости, 27.04.2023
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14:47 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/posolstvo-1868150157.html
В Молдавии предложили сократить штат посольства России
В Молдавии предложили сократить штат посольства России - РИА Новости, 27.04.2023
В Молдавии предложили сократить штат посольства России
Депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Кептонар просит МИД рассмотреть возможность сокращения числа сотрудников... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:47
2023-04-27T14:47
в мире
молдавия
россия
кишинев
рустам минниханов
дорин речан
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Кептонар просит МИД рассмотреть возможность сокращения числа сотрудников посольства РФ в Кишиневе до шести человек. Ранее представители правящей партии сообщили, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов. "Хочу попросить министерство иностранных дел инициировать дискуссии и рассмотреть возможность, чтобы Молдавия попросила Российскую Федерацию паритета в количестве сотрудников дипломатов. У Молдавии шесть аккредитованных в России дипломатов, столько же дипломатов должно быть у посольства России в Кишиневе", - заявил Кептонар на заседании парламента. Он призвал МИД серьезно отнестись к подобной инициативе и рассмотреть ее как можно скорее. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева.
https://ria.ru/20230427/lenta-1868130986.html
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в мире, молдавия, россия, кишинев, рустам минниханов, дорин речан
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Рустам Минниханов, Дорин Речан
В Молдавии предложили сократить штат посольства России

В Молдавии предложили сократить число сотрудников посольства России до шести человек

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкЗдание посольства РФ в Кишиневе
Здание посольства РФ в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Здание посольства РФ в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Депутат молдавского парламента от правящей партии "Действие и солидарность" Адриан Кептонар просит МИД рассмотреть возможность сокращения числа сотрудников посольства РФ в Кишиневе до шести человек.
Ранее представители правящей партии сообщили, что в Молдавии аккредитовано более 30 российских дипломатов.
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"Хочу попросить министерство иностранных дел инициировать дискуссии и рассмотреть возможность, чтобы Молдавия попросила Российскую Федерацию паритета в количестве сотрудников дипломатов. У Молдавии шесть аккредитованных в России дипломатов, столько же дипломатов должно быть у посольства России в Кишиневе", - заявил Кептонар на заседании парламента.
Он призвал МИД серьезно отнестись к подобной инициативе и рассмотреть ее как можно скорее.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления, говорится в сообщении на сайте российского МИД. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева.
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В миреМолдавияРоссияКишиневРустам МиннихановДорин Речан
 
 
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