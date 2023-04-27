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Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы - РИА Новости, 27.04.2023
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17:03 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/popova-1868209354.html
Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы
Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы - РИА Новости, 27.04.2023
Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы
Ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, жительница молдавского города Бельцы Нина Попова скончалась на 102-м году, сообщил глава... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:03
2023-04-27T17:03
общество
молдавия
сталинград
сталинградская битва (1942-1943)
великая отечественная война (1941-1945)
россия
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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, жительница молдавского города Бельцы Нина Попова скончалась на 102-м году, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Молдавии Алексей Петрович. Нина Михайловна участвовала в ключевом и одном из самых трагических сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Она была зенитчицей 1082-го зенитного артиллерийского полка. "Попова защищала сталинградское небо в должности номера прибора управления зенитным артиллерийским огнем. В сентябре 1942 года под бомбежкой и огнем противника потушила пожар на батарее, сохранив жизни однополчан и материальную часть", - рассказал Петрович. За подвиг под Сталинградом Нина Михайловна была удостоена медали "За боевые заслуги".
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общество, молдавия, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), россия
Общество, Молдавия, Сталинград, Сталинградская битва (1942-1943), Великая Отечественная война (1941-1945), Россия
Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы

В молдавском городе Бельцы в возрасте 101 года умерла ветеран Сталинградской битвы Попова

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкГеоргиевская ленточка
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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, жительница молдавского города Бельцы Нина Попова скончалась на 102-м году, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Молдавии Алексей Петрович.
«
"В строй Бессмертного полка встала участница Сталинградской битвы Нина Михайловна Попова, жительница города Бельцы. Светлая память и вечная слава Солдату Великой войны!" - написал Петрович в своем телеграм-канале.
Нина Михайловна участвовала в ключевом и одном из самых трагических сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Она была зенитчицей 1082-го зенитного артиллерийского полка. "Попова защищала сталинградское небо в должности номера прибора управления зенитным артиллерийским огнем. В сентябре 1942 года под бомбежкой и огнем противника потушила пожар на батарее, сохранив жизни однополчан и материальную часть", - рассказал Петрович. За подвиг под Сталинградом Нина Михайловна была удостоена медали "За боевые заслуги".
 
ОбществоМолдавияСталинградСталинградская битва (1942-1943)Великая Отечественная война (1941-1945)Россия
 
 
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