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Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы

Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы - РИА Новости, 27.04.2023

Участница Сталинградской битвы умерла в молдавском городе Бельцы

Ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, жительница молдавского города Бельцы Нина Попова скончалась на 102-м году, сообщил глава... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:03

2023-04-27T17:03

2023-04-27T17:03

общество

молдавия

сталинград

сталинградская битва (1942-1943)

великая отечественная война (1941-1945)

россия

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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны, участница Сталинградской битвы, жительница молдавского города Бельцы Нина Попова скончалась на 102-м году, сообщил глава Координационного совета российских соотечественников "Победа" Молдавии Алексей Петрович. Нина Михайловна участвовала в ключевом и одном из самых трагических сражений Великой Отечественной войны – Сталинградской битве. Она была зенитчицей 1082-го зенитного артиллерийского полка. "Попова защищала сталинградское небо в должности номера прибора управления зенитным артиллерийским огнем. В сентябре 1942 года под бомбежкой и огнем противника потушила пожар на батарее, сохранив жизни однополчан и материальную часть", - рассказал Петрович. За подвиг под Сталинградом Нина Михайловна была удостоена медали "За боевые заслуги".

молдавия

сталинград

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общество, молдавия, сталинград, сталинградская битва (1942-1943), великая отечественная война (1941-1945), россия