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Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку - РИА Новости, 27.04.2023
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16:15 27.04.2023 (обновлено: 16:30 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/peregovory-1868182418.html
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку - РИА Новости, 27.04.2023
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:15
2023-04-27T16:30
украина
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турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
аэс "аккую"
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его вклад в строительство атомной электростанции "Аккую", где сегодня состоится первая церемония завоза ядерного топлива. В ходе переговоров также были оценены развитие событий в российско-украинской войне и работа в контексте зернового соглашения", - сообщила канцелярия.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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украина, в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"
Украина, В мире, Турция, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, АЭС "Аккую"
Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку

Путин на переговорах с Эрдоганом обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку, сообщила канцелярия турецкого лидера.
"Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его вклад в строительство атомной электростанции "Аккую", где сегодня состоится первая церемония завоза ядерного топлива. В ходе переговоров также были оценены развитие событий в российско-украинской войне и работа в контексте зернового соглашения", - сообщила канцелярия.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
 
УкраинаВ миреТурцияРоссияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинАЭС "Аккую"
 
 
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