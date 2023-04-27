https://ria.ru/20230427/peregovory-1868182418.html

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку - РИА Новости, 27.04.2023

Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию на Украине и зерновую сделку

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:15

2023-04-27T16:15

2023-04-27T16:30

украина

в мире

турция

россия

реджеп тайип эрдоган

владимир путин

аэс "аккую"

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в четверг обсудил ситуацию на Украине и зерновую сделку, сообщила канцелярия турецкого лидера."Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. В ходе переговоров обсуждались турецко-российские отношения и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил президента России Путина за его вклад в строительство атомной электростанции "Аккую", где сегодня состоится первая церемония завоза ядерного топлива. В ходе переговоров также были оценены развитие событий в российско-украинской войне и работа в контексте зернового соглашения", - сообщила канцелярия.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

украина

турция

россия

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украина, в мире, турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, аэс "аккую"