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Мишустин назвал российский парламент одним из самых эффективных - РИА Новости, 27.04.2023
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11:15 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/parlament-1868061788.html
Мишустин назвал российский парламент одним из самых эффективных
Мишустин назвал российский парламент одним из самых эффективных - РИА Новости, 27.04.2023
Мишустин назвал российский парламент одним из самых эффективных
Парламент России за десятилетия прошел уникальный путь и стал одним из самых эффективных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:15
2023-04-27T11:15
политика
россия
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Парламент России за десятилетия прошел уникальный путь и стал одним из самых эффективных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем российского парламентаризма. День российского парламентаризма отмечается 27 апреля. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом 27 июня 2012 года. "Искренне поздравляю вас с Днем российского парламентаризма. 117 лет назад в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начал работу первый общероссийский демократический институт – Государственная Дума Российской империи. За эти десятилетия главный законодательный и представительный орган власти прошел уникальный путь, приобрёл серьёзный опыт, стал одним из самых эффективных", - приводятся слова Мишустина в сообщении на сайте кабмина. Премьер заявил, что Федеральное собрание РФ сегодня влияет на все сферы жизни страны. Он отметил, что благодаря слаженной работе и взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным и правительством принимаются законы и антикризисные меры, направленные на достижение национальных целей, развитие отраслей экономики. "Важно, что парламентарии с неизменным вниманием относятся к запросам и проблемам избирателей, защищают их права и свободы. Делают все, чтобы жизнь людей становилась лучше, повышалось их благосостояние", - добавляется в поздравлении. В заключение Мишустин пожелал парламентариям крепкого здоровья и новых успехов на благо России и миллионов ее граждан. День российского парламентаризма – символ преемственности государственных и парламентских традиций. Этот день призван привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления современного гражданского общества, укрепление российской государственности.
https://ria.ru/20230427/parlament-1868005204.html
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Мишустин назвал российский парламент одним из самых эффективных

Мишустин: парламент в России прошел уникальный путь и стал одним из самых эффективных

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Парламент России за десятилетия прошел уникальный путь и стал одним из самых эффективных, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в поздравлении с Днем российского парламентаризма.
День российского парламентаризма отмечается 27 апреля. Праздник был установлен федеральным законом, подписанным президентом 27 июня 2012 года.
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"Искренне поздравляю вас с Днем российского парламентаризма. 117 лет назад в Таврическом дворце Санкт-Петербурга начал работу первый общероссийский демократический институт – Государственная Дума Российской империи. За эти десятилетия главный законодательный и представительный орган власти прошел уникальный путь, приобрёл серьёзный опыт, стал одним из самых эффективных", - приводятся слова Мишустина в сообщении на сайте кабмина.
Премьер заявил, что Федеральное собрание РФ сегодня влияет на все сферы жизни страны. Он отметил, что благодаря слаженной работе и взаимодействию с президентом России Владимиром Путиным и правительством принимаются законы и антикризисные меры, направленные на достижение национальных целей, развитие отраслей экономики.
"Важно, что парламентарии с неизменным вниманием относятся к запросам и проблемам избирателей, защищают их права и свободы. Делают все, чтобы жизнь людей становилась лучше, повышалось их благосостояние", - добавляется в поздравлении. В заключение Мишустин пожелал парламентариям крепкого здоровья и новых успехов на благо России и миллионов ее граждан.
День российского парламентаризма – символ преемственности государственных и парламентских традиций. Этот день призван привлечь внимание к деятельности законодательных органов страны, их ответственности за процесс становления современного гражданского общества, укрепление российской государственности.
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