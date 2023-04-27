https://ria.ru/20230427/orbakayte-1868053323.html

Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы

Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы - РИА Новости, 27.04.2023

Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы

Певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в соцсети пост, в котором сообщила о переносе тура по Германии, в том числе концерта, запланированного на РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:43

2023-04-27T12:43

2023-04-27T12:53

шоубиз

германия

кристина орбакайте

сша

шоу-бизнес

музыка

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в соцсети пост, в котором сообщила о переносе тура по Германии, в том числе концерта, запланированного на 9 мая в этой стране.Исполнительница пообещала объявить новые даты своих концертов позже. В феврале стало известно, что Кристина Орбакайте запланировала весенний тур по Германии. В ее графике стоял, в том числе, город Ратинген. Певица собиралась посетить его девятого мая в День Победы. После новостей о концертах певицы в Германии многие пользователи Сети упрекнули артистку в непатриотичном поступке. Сама певица не отреагировала на возмущение соотечественников.

https://ria.ru/20230414/pugacheva-1865250208.html

германия

сша

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

германия, кристина орбакайте, сша, шоу-бизнес, музыка