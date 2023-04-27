Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы
Певица Кристина Орбакайте отменила тур по Германии, запланированный на май
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в соцсети пост, в котором сообщила о переносе тура по Германии, в том числе концерта, запланированного на 9 мая в этой стране.
Сриншот публикации Кристины Орбакайте в социальной сети
Сриншот публикации Кристины Орбакайте в социальной сети
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"Дорогие мои зрители Германии, вот уже три года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур", – пожаловалась Орбакайте.
Исполнительница пообещала объявить новые даты своих концертов позже.
© Artist Production GmbHСкриншот страницы сайта с расписанием концертов Кристины Орбакайте в Германии
Скриншот страницы сайта с расписанием концертов Кристины Орбакайте в Германии
В феврале стало известно, что Кристина Орбакайте запланировала весенний тур по Германии. В ее графике стоял, в том числе, город Ратинген. Певица собиралась посетить его девятого мая в День Победы.
После новостей о концертах певицы в Германии многие пользователи Сети упрекнули артистку в непатриотичном поступке. Сама певица не отреагировала на возмущение соотечественников.