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Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
12:43 27.04.2023 (обновлено: 12:53 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/orbakayte-1868053323.html
Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы
Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы - РИА Новости, 27.04.2023
Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы
Певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в соцсети пост, в котором сообщила о переносе тура по Германии, в том числе концерта, запланированного на РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:43
2023-04-27T12:53
шоубиз
германия
кристина орбакайте
сша
шоу-бизнес
музыка
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в соцсети пост, в котором сообщила о переносе тура по Германии, в том числе концерта, запланированного на 9 мая в этой стране.Исполнительница пообещала объявить новые даты своих концертов позже. В феврале стало известно, что Кристина Орбакайте запланировала весенний тур по Германии. В ее графике стоял, в том числе, город Ратинген. Певица собиралась посетить его девятого мая в День Победы. После новостей о концертах певицы в Германии многие пользователи Сети упрекнули артистку в непатриотичном поступке. Сама певица не отреагировала на возмущение соотечественников.
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Шоубиз, Германия, Кристина Орбакайте, США, Шоу-бизнес, Музыка
Орбакайте отменила выступление в Германии в День Победы

Певица Кристина Орбакайте отменила тур по Германии, запланированный на май

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве
Певица Кристина Орбакайте выступает на праздничном концерте в честь 80-летия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Певица Кристина Орбакайте разместила на своей странице в соцсети пост, в котором сообщила о переносе тура по Германии, в том числе концерта, запланированного на 9 мая в этой стране.
Сриншот публикации Кристины Орбакайте в социальной сети
Сриншот публикации Кристины Орбакайте в социальной сети
Сриншот публикации Кристины Орбакайте в социальной сети
«

"Дорогие мои зрители Германии, вот уже три года я жду встречи с вами. Я с радостью опубликовала афишу предстоящих концертов, но обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получила визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур", – пожаловалась Орбакайте.

Исполнительница пообещала объявить новые даты своих концертов позже.
© Artist Production GmbHСкриншот страницы сайта с расписанием концертов Кристины Орбакайте в Германии
Скриншот страницы сайта с расписанием концертов Кристины Орбакайте в Германии
© Artist Production GmbH
Скриншот страницы сайта с расписанием концертов Кристины Орбакайте в Германии
В феврале стало известно, что Кристина Орбакайте запланировала весенний тур по Германии. В ее графике стоял, в том числе, город Ратинген. Певица собиралась посетить его девятого мая в День Победы.
После новостей о концертах певицы в Германии многие пользователи Сети упрекнули артистку в непатриотичном поступке. Сама певица не отреагировала на возмущение соотечественников.
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