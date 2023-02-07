15:25 07.02.2023 (обновлено: 15:26 07.02.2023)
В Германии анонсировали концерты Орбакайте
В Германии анонсировали концерты Кристины Орбакайте в восьми городах
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Германии анонсировали тур Кристины Орбакайте по стране. Оператор Artist-production выставил на продажу билеты на своем сайте.
Билеты на концерт Кристины Орбакайте в Германии
Билеты на концерт Кристины Орбакайте в Германии
По информации ресурса, выступления певицы состоятся в апреле и мае в восьми городах. Билеты на мероприятия стоят от 35 евро.
Раздел "Афиша" на сайте Кристины Орбакайте
Раздел "Афиша" на сайте Кристины Орбакайте
Однако на официальном сайте исполнительницы не появилось никакой информации о будущих концертах. Также Орбакайте не сообщала о своих выступлениях за границей в Сети.
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