Рейтинг@Mail.ru
В Германии анонсировали концерты Орбакайте - РИА Новости, 07.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20230207/orbakayte-1850316052.html
В Германии анонсировали концерты Орбакайте
В Германии анонсировали концерты Орбакайте - РИА Новости, 07.02.2023
В Германии анонсировали концерты Орбакайте
В Германии анонсировали тур Кристины Орбакайте по стране. Оператор Artist-production выставил на продажу билеты на своем сайте. РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T15:25
2023-02-07T15:26
шоубиз
кристина орбакайте
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733666984_0:174:2047:1325_1920x0_80_0_0_8e23c3f4e53c53029652782b07bfc3a7.jpg
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Германии анонсировали тур Кристины Орбакайте по стране. Оператор Artist-production выставил на продажу билеты на своем сайте. По информации ресурса, выступления певицы состоятся в апреле и мае в восьми городах. Билеты на мероприятия стоят от 35 евро. Однако на официальном сайте исполнительницы не появилось никакой информации о будущих концертах. Также Орбакайте не сообщала о своих выступлениях за границей в Сети. В декабре артистка улетела в США к супругу Михаилу Земцову и дочери Клавдии. Ранее осудивший СВО Алексей Кортнев анонсировал концерт "Несчастного случая" в Израиле. Мероприятие состоится 20 января в Тель-Авиве.
https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/18/1733666984_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_00d9d0263706ecf18a8f35bfb025c465.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристина орбакайте, германия
Шоубиз, Кристина Орбакайте, Германия
15:25 07.02.2023 (обновлено: 15:26 07.02.2023)
 
В Германии анонсировали концерты Орбакайте

В Германии анонсировали концерты Кристины Орбакайте в восьми городах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПевица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018
Певица Кристина Орбакайте на музыкальной промо-акции в поддержку национальной сборной России по футболу в преддверии Чемпионата Мира по футболу – 2018 - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Германии анонсировали тур Кристины Орбакайте по стране. Оператор Artist-production выставил на продажу билеты на своем сайте.
Билеты на концерт Кристины Орбакайте в Германии
Билеты на концерт Кристины Орбакайте в Германии
Билеты на концерт Кристины Орбакайте в Германии
По информации ресурса, выступления певицы состоятся в апреле и мае в восьми городах. Билеты на мероприятия стоят от 35 евро.
Раздел "Афиша" на сайте Кристины Орбакайте
Раздел Афиша на сайте Кристины Орбакайте
Раздел "Афиша" на сайте Кристины Орбакайте
Однако на официальном сайте исполнительницы не появилось никакой информации о будущих концертах. Также Орбакайте не сообщала о своих выступлениях за границей в Сети.
В декабре артистка улетела в США к супругу Михаилу Земцову и дочери Клавдии.
Ранее осудивший СВО Алексей Кортнев анонсировал концерт "Несчастного случая" в Израиле. Мероприятие состоится 20 января в Тель-Авиве.
Лайма Вайкуле - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 11:20Шоубиз
Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле
 
ШоубизКристина ОрбакайтеГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала