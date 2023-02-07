https://ria.ru/20230207/orbakayte-1850316052.html

В Германии анонсировали концерты Орбакайте

В Германии анонсировали концерты Орбакайте - РИА Новости, 07.02.2023

В Германии анонсировали концерты Орбакайте

В Германии анонсировали тур Кристины Орбакайте по стране. Оператор Artist-production выставил на продажу билеты на своем сайте. РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T15:25

2023-02-07T15:25

2023-02-07T15:26

шоубиз

кристина орбакайте

германия

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МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. В Германии анонсировали тур Кристины Орбакайте по стране. Оператор Artist-production выставил на продажу билеты на своем сайте. По информации ресурса, выступления певицы состоятся в апреле и мае в восьми городах. Билеты на мероприятия стоят от 35 евро. Однако на официальном сайте исполнительницы не появилось никакой информации о будущих концертах. Также Орбакайте не сообщала о своих выступлениях за границей в Сети. В декабре артистка улетела в США к супругу Михаилу Земцову и дочери Клавдии. Ранее осудивший СВО Алексей Кортнев анонсировал концерт "Несчастного случая" в Израиле. Мероприятие состоится 20 января в Тель-Авиве.

https://ria.ru/20221128/vaykule-1834687890.html

германия

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2023

Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

кристина орбакайте, германия