https://ria.ru/20230111/kortnev-1844232161.html

Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле

Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле - РИА Новости, 11.01.2023

Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле

Осудивший СВО певец Алексей Кортнев анонсировал выступление в Израиле. Концерт состоится 20 января в Тель-Авиве. РИА Новости, 11.01.2023

2023-01-11T19:03

2023-01-11T19:03

2023-01-11T19:03

шоубиз

алексей кортнев

несчастный случай

израиль

тель-авив

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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Осудивший СВО певец Алексей Кортнев анонсировал выступление в Израиле. Концерт состоится 20 января в Тель-Авиве. После начала СВО артист высказался против действий российских властей по отношению к Украине. Кроме того, по словам исполнителя, он выразил мнение всех участников группы "Несчастный случай". После этого некоторые концерты коллектива были отменены. Также в июне прошлого года активисты попытались сорвать выступление артистов в Нижнем Новгороде. Ранее Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле. Певица перестала давать концерты в России после начала спецоперации и осудила ее.

https://ria.ru/20221209/galkin-1837527913.html

израиль

тель-авив

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алексей кортнев, несчастный случай, израиль, тель-авив