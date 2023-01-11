https://ria.ru/20230111/kortnev-1844232161.html
Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле
Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле - РИА Новости, 11.01.2023
Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле
Осудивший СВО певец Алексей Кортнев анонсировал выступление в Израиле. Концерт состоится 20 января в Тель-Авиве. РИА Новости, 11.01.2023
2023-01-11T19:03
2023-01-11T19:03
2023-01-11T19:03
шоубиз
алексей кортнев
несчастный случай
израиль
тель-авив
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Осудивший СВО певец Алексей Кортнев анонсировал выступление в Израиле. Концерт состоится 20 января в Тель-Авиве. После начала СВО артист высказался против действий российских властей по отношению к Украине. Кроме того, по словам исполнителя, он выразил мнение всех участников группы "Несчастный случай". После этого некоторые концерты коллектива были отменены. Также в июне прошлого года активисты попытались сорвать выступление артистов в Нижнем Новгороде. Ранее Лайма Вайкуле анонсировала гастроли в Израиле. Певица перестала давать концерты в России после начала спецоперации и осудила ее.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кортнев, несчастный случай, израиль, тель-авив
Шоубиз, Алексей Кортнев, Несчастный случай, Израиль, Тель-Авив
Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт в Израиле
Осудивший СВО Кортнев анонсировал концерт 20 января в Тель-Авиве
МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Осудивший СВО певец Алексей Кортнев анонсировал выступление в Израиле. Концерт состоится 20 января в Тель-Авиве.
"Считанные дни остаются до концерта ансамбля "Несчастный случай" в Тель-Авиве 20 января. Передаю вам горячие приветы из холодной Москвы. У нас тут, как видите, лютая зима. Поэтому я и мои коллеги стремимся всей душой в ваши теплые края", – сообщил музыкант в своей соцсети.
После начала СВО артист высказался против действий российских властей по отношению к Украине. Кроме того, по словам исполнителя, он выразил мнение всех участников группы "Несчастный случай".
После этого некоторые концерты коллектива были отменены. Также в июне прошлого года активисты попытались сорвать выступление артистов в Нижнем Новгороде.
Ранее Лайма Вайкуле анонсировала
гастроли в Израиле. Певица перестала давать концерты в России после начала спецоперации и осудила ее.