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Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии
Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии - РИА Новости, 27.04.2023
Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии
Московские школьники получили 13 дипломов победителей Всероссийской олимпиады по биологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:34
2023-04-27T15:34
2023-04-27T15:55
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московские школьники получили 13 дипломов победителей Всероссийской олимпиады по биологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что соревнование включало два тура. На первом участники демонстрировали знание теории, на втором — навыки практической работы. "В Центре педагогического мастерства любой школьник Москвы может углубленно изучать биологию и готовиться к олимпиадам по этому предмету. В течение всего учебного года центр проводит образовательные мероприятия и выезды", — сказано на сайте главы города.Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом — школьном — могут все желающие ученики с четвертого по 11-й класс.
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общество, москва, саранск, социальный навигатор, сн_образование
Хорошие новости, Общество, Москва, Саранск, Социальный навигатор, СН_Образование
Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии
Московские школьники стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады по биологии