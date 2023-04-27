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Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии

Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии - РИА Новости, 27.04.2023

Московские школьники стали победителями Всероссийской олимпиады по биологии

Московские школьники получили 13 дипломов победителей Всероссийской олимпиады по биологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:34

2023-04-27T15:34

2023-04-27T15:55

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Московские школьники получили 13 дипломов победителей Всероссийской олимпиады по биологии, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. Уточняется, что соревнование включало два тура. На первом участники демонстрировали знание теории, на втором — навыки практической работы. "В Центре педагогического мастерства любой школьник Москвы может углубленно изучать биологию и готовиться к олимпиадам по этому предмету. В течение всего учебного года центр проводит образовательные мероприятия и выезды", — сказано на сайте главы города.Всероссийская олимпиада проводится по 24 предметам в четыре этапа. Принять участие в первом — школьном — могут все желающие ученики с четвертого по 11-й класс.

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