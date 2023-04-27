Рейтинг@Mail.ru
Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Кировская область
Кировская область
 
17:24 27.04.2023 (обновлено: 17:33 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ogon-1868219823.html
Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области
Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области - РИА Новости, 27.04.2023
Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области
Вечный огонь мемориального комплекса в городе Слободском подключили к сетевому газу, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:24
2023-04-27T17:33
кировская область
газпром
единая россия
кировская область
малмыжский район
слободской
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868221658_0:73:700:467_1920x0_80_0_0_9fa8c0d51641c9444698a0cdb4ad9323.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Вечный огонь мемориального комплекса в городе Слободском подключили к сетевому газу, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Торжественная церемония прошла в рамках ежегодной международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". "Сегодня мы зажигаем Вечный огонь в древнем русском городе Слободском. Из Слободского в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 21 тысячи человек. Большая половина из них сложили головы на полях сражений… В этом году в Кировской области мы включаем уже второй "Вечный огонь". В феврале этого года мы вместе уже зажгли огонь в селе Калинино Малмыжского района. Всем сложившим голову героям Отечества – вечная память", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона обратил внимание на то, что всероссийская акция подключения мемориалов "Вечный огонь" стала возможна благодаря работе компании "Газпром" при поддержке партии "Единая Россия". Ранее Вечный огонь в Слободском работал от сжиженного газа, его подключали только 9 мая, в День Победы. Для газификации мемориала специалисты "Газпром газораспределение Киров" выполнили комплекс технических работ - переложили газовые сети, сделали врезку в существующий газопровод, установили прибор учета. В общей сложности проложили 290 метров газовой трубы. Во время церемонии зажжения Вечного огня был организован "прямой мост" с городом Кингисепп Ленинградской области, где в это время к сетевому газу подключили Вечный огонь мемориала "Роща пятисот". В этот же день к сетевому газу были подключены мемориальные комплексы "Вечный огонь" еще в нескольких регионах России.
https://ria.ru/20230412/kirov-1864919094.html
кировская область
малмыжский район
слободской
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868221658_44:0:667:467_1920x0_80_0_0_1522e6d576ce33f3c3ccb02df810ff18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
газпром, единая россия, кировская область, малмыжский район, слободской
Кировская область, Газпром, Единая Россия, Кировская область, Малмыжский район, Слободской
Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области

Вечный огонь подключили к сетевому газу в городе Слободском Кировской области

© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской областиЦеремония подключения Вечного огня мемориального комплекса в городе Слободском к сетевому газу
Церемония подключения Вечного огня мемориального комплекса в городе Слободском к сетевому газу - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Официальный информационный сайт Правительства Кировской области
Церемония подключения Вечного огня мемориального комплекса в городе Слободском к сетевому газу
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Вечный огонь мемориального комплекса в городе Слободском подключили к сетевому газу, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.
Торжественная церемония прошла в рамках ежегодной международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы".
"Сегодня мы зажигаем Вечный огонь в древнем русском городе Слободском. Из Слободского в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 21 тысячи человек. Большая половина из них сложили головы на полях сражений… В этом году в Кировской области мы включаем уже второй "Вечный огонь". В феврале этого года мы вместе уже зажгли огонь в селе Калинино Малмыжского района. Всем сложившим голову героям Отечества – вечная память", - цитирует пресс-служба слова Соколова.
Глава региона обратил внимание на то, что всероссийская акция подключения мемориалов "Вечный огонь" стала возможна благодаря работе компании "Газпром" при поддержке партии "Единая Россия". Ранее Вечный огонь в Слободском работал от сжиженного газа, его подключали только 9 мая, в День Победы. Для газификации мемориала специалисты "Газпром газораспределение Киров" выполнили комплекс технических работ - переложили газовые сети, сделали врезку в существующий газопровод, установили прибор учета. В общей сложности проложили 290 метров газовой трубы.
Во время церемонии зажжения Вечного огня был организован "прямой мост" с городом Кингисепп Ленинградской области, где в это время к сетевому газу подключили Вечный огонь мемориала "Роща пятисот". В этот же день к сетевому газу были подключены мемориальные комплексы "Вечный огонь" еще в нескольких регионах России.
Губернатор Кировской области Александр Соколов - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Кировский губернатор рассказал о газификации и дорогах в ходе прямой линии
12 апреля, 21:32
 
Кировская областьГазпромЕдиная РоссияКировская областьМалмыжский районСлободской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала