https://ria.ru/20230427/ogon-1868219823.html

Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области

Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области - РИА Новости, 27.04.2023

Вечный огонь подключили к сетевому газу в Кировской области

Вечный огонь мемориального комплекса в городе Слободском подключили к сетевому газу, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:24

2023-04-27T17:24

2023-04-27T17:33

кировская область

газпром

единая россия

кировская область

малмыжский район

слободской

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр — РИА Новости. Вечный огонь мемориального комплекса в городе Слободском подключили к сетевому газу, сообщает пресс-служба правительства Кировской области. Торжественная церемония прошла в рамках ежегодной международной просветительско-патриотической акции "Диктант Победы". "Сегодня мы зажигаем Вечный огонь в древнем русском городе Слободском. Из Слободского в годы Великой Отечественной войны на фронт ушли более 21 тысячи человек. Большая половина из них сложили головы на полях сражений… В этом году в Кировской области мы включаем уже второй "Вечный огонь". В феврале этого года мы вместе уже зажгли огонь в селе Калинино Малмыжского района. Всем сложившим голову героям Отечества – вечная память", - цитирует пресс-служба слова Соколова. Глава региона обратил внимание на то, что всероссийская акция подключения мемориалов "Вечный огонь" стала возможна благодаря работе компании "Газпром" при поддержке партии "Единая Россия". Ранее Вечный огонь в Слободском работал от сжиженного газа, его подключали только 9 мая, в День Победы. Для газификации мемориала специалисты "Газпром газораспределение Киров" выполнили комплекс технических работ - переложили газовые сети, сделали врезку в существующий газопровод, установили прибор учета. В общей сложности проложили 290 метров газовой трубы. Во время церемонии зажжения Вечного огня был организован "прямой мост" с городом Кингисепп Ленинградской области, где в это время к сетевому газу подключили Вечный огонь мемориала "Роща пятисот". В этот же день к сетевому газу были подключены мемориальные комплексы "Вечный огонь" еще в нескольких регионах России.

https://ria.ru/20230412/kirov-1864919094.html

кировская область

малмыжский район

слободской

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газпром, единая россия, кировская область, малмыжский район, слободской