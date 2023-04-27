https://ria.ru/20230427/muzey-1868072961.html

В Ленинградской области мужчина поджег здание музея

В Ленинградской области мужчина поджег здание музея - РИА Новости, 27.04.2023

В Ленинградской области мужчина поджег здание музея

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, которого обвиняют в том, что он облил горючей жидкостью фасад историко-литературного... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:46

2023-04-27T11:46

2023-04-27T11:46

происшествия

пушкин

ленинградская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, которого обвиняют в том, что он облил горючей жидкостью фасад историко-литературного музея в Пушкине и поджег его, сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По данным следствия, обвиняемый 1997 года рождения в среду утром пришел к зданию историко-литературного музея в городе Пушкин на улице Леонтьевской. "Грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, действуя совместно с неустановленными лицами по предварительному сговору, облил фасад указанного здания горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи также разыскивают соучастников обвиняемого для привлечения их к уголовной ответственности.

https://ria.ru/20230425/podzhog-1867491101.html

пушкин

ленинградская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, пушкин, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)