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В Ленинградской области мужчина поджег здание музея - РИА Новости, 27.04.2023
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11:46 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/muzey-1868072961.html
В Ленинградской области мужчина поджег здание музея
В Ленинградской области мужчина поджег здание музея - РИА Новости, 27.04.2023
В Ленинградской области мужчина поджег здание музея
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, которого обвиняют в том, что он облил горючей жидкостью фасад историко-литературного... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:46
2023-04-27T11:46
происшествия
пушкин
ленинградская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, которого обвиняют в том, что он облил горючей жидкостью фасад историко-литературного музея в Пушкине и поджег его, сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу. По данным следствия, обвиняемый 1997 года рождения в среду утром пришел к зданию историко-литературного музея в городе Пушкин на улице Леонтьевской. "Грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, действуя совместно с неустановленными лицами по предварительному сговору, облил фасад указанного здания горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении. Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи также разыскивают соучастников обвиняемого для привлечения их к уголовной ответственности.
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пушкин
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происшествия, пушкин, ленинградская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пушкин, Ленинградская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области мужчина поджег здание музея

СК возбудил дело против мужчины за поджог фасада историко-литературного музея в Пушкине

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении мужчины, которого обвиняют в том, что он облил горючей жидкостью фасад историко-литературного музея в Пушкине и поджег его, сообщили в ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.
По данным следствия, обвиняемый 1997 года рождения в среду утром пришел к зданию историко-литературного музея в городе Пушкин на улице Леонтьевской. "Грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, действуя совместно с неустановленными лицами по предварительному сговору, облил фасад указанного здания горючей жидкостью и поджег его, после чего скрылся с места происшествия", - говорится в сообщении.
Мужчину задержали, ему предъявлено обвинение в хулиганстве, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователи также разыскивают соучастников обвиняемого для привлечения их к уголовной ответственности.
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ПроисшествияПушкинЛенинградская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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