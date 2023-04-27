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В Ленинградской области задержали пособников мошенников с Украины - РИА Новости, 27.04.2023
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14:27 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moshenniki-1868140641.html
В Ленинградской области задержали пособников мошенников с Украины
В Ленинградской области задержали пособников мошенников с Украины - РИА Новости, 27.04.2023
В Ленинградской области задержали пособников мошенников с Украины
Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих местных жителей, которых подозревают во том, что они стали пособниками в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:27
2023-04-27T14:27
происшествия
санкт-петербург
ирина волк
россия
ленинградская область
мошенники
мошенничество
украина
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих местных жителей, которых подозревают во том, что они стали пособниками в хищении денег с банковских счетов россиян, выполняя инструкции работодателя с Украины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих местных жителей. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам с Украины", - сообщила Волк. Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали жители Петербурга и Ленобласти, двое из которых неоднократно судимы. Выполняя инструкции зарубежного работодателя, они приобрели и установили дома у одного из злоумышленников специальное оборудование, которое позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский. "Кроме того, спецтехника позволяла направлять денежные средства за границу через счета, прикрепленные к SIM-картам, которые оптом закупали через онлайн-магазины в теневом сегменте интернета", - отметила официальный представитель МВД. Как поясняют следователи, деньги похищались по отработанной схеме. Преступники звонили потерпевшим и представлялись работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали о попытках несанкционированного снятия средств с банковских счетов. Гражданам предлагали перевести свои деньги на так называемые безопасные счета, которые были привязаны к подконтрольным мошенникам телефонным номерам. По местам проживания подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъято более 1,5 тысячи SIM-карт, семь GSM-шлюзов, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Двое из фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. "Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных и их соучастников", - добавила Волк.
https://ria.ru/20230427/minirovanie-1868086480.html
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происшествия, санкт-петербург, ирина волк, россия, ленинградская область, мошенники, мошенничество, украина
Происшествия, Санкт-Петербург, Ирина Волк, Россия, Ленинградская область, мошенники, Мошенничество, Украина
В Ленинградской области задержали пособников мошенников с Украины

В Ленинградской области задержали трех пособников телефонных мошенников с Украины

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 апр – РИА Новости. Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти задержали троих местных жителей, которых подозревают во том, что они стали пособниками в хищении денег с банковских счетов россиян, выполняя инструкции работодателя с Украины, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Оперативники уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали троих местных жителей. Они подозреваются в содействии телефонным мошенникам с Украины", - сообщила Волк.
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Предварительно установлено, что криминальный бизнес организовали жители Петербурга и Ленобласти, двое из которых неоднократно судимы. Выполняя инструкции зарубежного работодателя, они приобрели и установили дома у одного из злоумышленников специальное оборудование, которое позволяло менять телефонный номер звонившего из-за границы афериста на российский.
"Кроме того, спецтехника позволяла направлять денежные средства за границу через счета, прикрепленные к SIM-картам, которые оптом закупали через онлайн-магазины в теневом сегменте интернета", - отметила официальный представитель МВД.
Как поясняют следователи, деньги похищались по отработанной схеме. Преступники звонили потерпевшим и представлялись работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщали о попытках несанкционированного снятия средств с банковских счетов. Гражданам предлагали перевести свои деньги на так называемые безопасные счета, которые были привязаны к подконтрольным мошенникам телефонным номерам.
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По местам проживания подозреваемых проведены обыски, в результате которых изъято более 1,5 тысячи SIM-карт, семь GSM-шлюзов, компьютерная техника, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Двое из фигурантов заключены под стражу, один находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
"Проводятся мероприятия по установлению всех эпизодов противоправной деятельности задержанных и их соучастников", - добавила Волк.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургИрина ВолкРоссияЛенинградская областьмошенникиМошенничествоУкраина
 
 
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