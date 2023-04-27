https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868005420.html

Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии

Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии - РИА Новости, 27.04.2023

Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Москва якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, "чтобы не допустить ее преобразования". РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T00:11

2023-04-27T00:11

2023-04-27T00:11

молдавия

майя санду

снг

рустам минниханов

россия

кишинев

дорин речан

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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Москва якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, "чтобы не допустить ее преобразования". Ранее во вторник послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.

https://ria.ru/20230426/moldaviya-1868002551.html

молдавия

россия

кишинев

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молдавия, майя санду, снг, рустам минниханов, россия, кишинев, дорин речан