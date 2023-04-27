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Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии - РИА Новости, 27.04.2023
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00:11 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moldaviya-1868005420.html
Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии
Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии - РИА Новости, 27.04.2023
Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Москва якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, "чтобы не допустить ее преобразования". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:11
2023-04-27T00:11
молдавия
майя санду
снг
рустам минниханов
россия
кишинев
дорин речан
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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Москва якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, "чтобы не допустить ее преобразования". Ранее во вторник послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
https://ria.ru/20230426/moldaviya-1868002551.html
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молдавия, майя санду, снг, рустам минниханов, россия, кишинев, дорин речан
Молдавия, Майя Санду, СНГ, Рустам Минниханов, Россия, Кишинев, Дорин Речан
Санду обвинила Россию в попытках помешать преобразованию Молдавии

Президент Молдавии Санду: Москва пытается помешать преобразованию республики

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 27 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду утверждает, что Москва якобы пытается дестабилизировать ситуацию в республике, "чтобы не допустить ее преобразования".
«
"Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии, чтобы не допустить ее преобразования, которую хотят провести власти. Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать, только таким образом РФ может продвигать свои интересы," - сказала Санду в среду вечером в эфире кишиневского телеканала Jurnal TV, комментируя скандал с высылкой дипломатов из Молдавии и России.
Ранее во вторник послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ был заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
Большинство жителей Молдавии выступают за сохранение экономических, политических и культурных связей с РФ, свидетельствуют данные соцопроса, которые опубликовал в середине марта Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) республики. Также опрос показал, что более половины жителей Молдавии выступают против выхода страны из СНГ, а также, что многие граждане недовольны уровнем жизни и считают, что руководство страны виновно в повышении цены на газ и электроэнергию.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Вчера, 23:45
 
МолдавияМайя СандуСНГРустам МиннихановРоссияКишиневДорин Речан
 
 
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