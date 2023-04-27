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Власти Молдавии не позволят Путину въехать в страну, считает премьер - РИА Новости, 27.04.2023
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23:37 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/moldavia-1868307450.html
Власти Молдавии не позволят Путину въехать в страну, считает премьер
Власти Молдавии не позволят Путину въехать в страну, считает премьер - РИА Новости, 27.04.2023
Власти Молдавии не позволят Путину въехать в страну, считает премьер
Молдавские власти не позволят въехать в страну президенту России Владимиру Путину, уверен премьер Молдавии Дорин Речан. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:37
2023-04-27T23:37
молдавия
россия
кишинев
владимир путин
дорин речан
рустам минниханов
в мире
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавские власти не позволят въехать в страну президенту России Владимиру Путину, уверен премьер Молдавии Дорин Речан. Ранее премьер заявил, что у Молдавии есть "довольно длинный" список официальных лиц России, которые не смогут въехать в республику, однако он не опубликован. Речан отказался рассказать, кто именно входит в этот список. На просьбу журналиста уточнить, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан ответил категорично: "Нет". Он отметил, что Молдавия не будет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны российских представителей. "Заверяю вас, что никто из тех, кто не должен был въехать в страну, в нее не попал", - добавил Речан, говоря о работе властей и пограничной полиции. По его словам, речь идет не только о политиках и официальных лицах, но и деятелях культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве одного из примеров был назван российский певец Филипп Киркоров. Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко. Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
https://ria.ru/20230427/flag-1868242530.html
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молдавия, россия, кишинев, владимир путин, дорин речан, рустам минниханов, в мире
Молдавия, Россия, Кишинев, Владимир Путин, Дорин Речан, Рустам Минниханов, В мире
Власти Молдавии не позволят Путину въехать в страну, считает премьер

Премьер Речан: нынешние власти Молдавии не позволят Путину въехать в страну

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр - РИА Новости. Молдавские власти не позволят въехать в страну президенту России Владимиру Путину, уверен премьер Молдавии Дорин Речан.
Ранее премьер заявил, что у Молдавии есть "довольно длинный" список официальных лиц России, которые не смогут въехать в республику, однако он не опубликован. Речан отказался рассказать, кто именно входит в этот список.
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На просьбу журналиста уточнить, сможет ли въехать в Молдавию президент России, Речан ответил категорично: "Нет".
Он отметил, что Молдавия не будет терпеть попыток вмешательства в свою внутреннюю политику со стороны российских представителей. "Заверяю вас, что никто из тех, кто не должен был въехать в страну, в нее не попал", - добавил Речан, говоря о работе властей и пограничной полиции.
По его словам, речь идет не только о политиках и официальных лицах, но и деятелях культуры, которые участвуют в избирательных кампаниях в Молдавии. В качестве одного из примеров был назван российский певец Филипп Киркоров.
Послу Молдавии в РФ Лилиану Дарию в ходе вызова в МИД РФ во вторник заявлен решительный протест в связи с недружественными шагами Кишинева, Москва также уведомила посла о решении закрыть въезд в РФ ряду молдавских официальных лиц ответ на их регулярные антироссийские заявления. Депутат парламента от правящей в Молдавии партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп заявил, что Москва запретила въезд ему, его коллегам по партии Олесе Стамате, а также главе МВД Молдавии Анне Ревенко.
Власти Молдавии 17 апреля развернули в аэропорту Кишинева самолет главы Татарстана, запретив Рустаму Минниханову посетить Гагаузскую автономию. Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что визит российской делегации был нежелательным и якобы мог оказать влияние на результаты выборов главы региона. В среду МИД республики принял решение о высылке российского дипломата, который встречал Минниханова в аэропорту Кишинева. Посол РФ Олег Васнецов прибыл в молдавский МИД и после завершения встречи заявил, что просил дать разъяснения, в чем проявлялось неподобающее поведение, но внятного ответа так и не получил, вместо этого власти Молдавии приняли решение о высылке одного российского дипломата. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала действия Кишинева очень недружественным шагом. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.
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