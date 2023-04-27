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Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну

Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну - РИА Новости, 27.04.2023

Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, а также призвал его в ходе беседы инвестировать в Южную Корею,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T01:44

2023-04-27T01:44

2023-04-27T02:00

южная корея

в мире

сша

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юн сок ель

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toyota corolla

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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, а также призвал его в ходе беседы инвестировать в Южную Корею, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского президента. Президент Южной Кореи находится в США с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров сторон является ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова. "Президент Юн Сок Ёль в среду встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском и попросил его об инвестировании в проект гигафабрики в Южной Корее", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча состоялась по просьбе Маска. В ходе общения президент Южной Кореи подчеркнул, что его страна является "идеальной" для размещения на ее территории гигафабрики, так как она обладает передовыми технологиями и внушительной рабочей силой. Юн Сок Ёль также добавил, что правительство Южной Кореи будет готово оказывать активную поддержку объекту гигафабрики в случае его постройки. В свою очередь Илон Маск заявил о желании посетить Южную Корею, а также подтвердил, что страна является главным кандидатом на постройку гигафабрики. Американский бизнесмен также выразил надежду на более тесное сотрудничество между южнокорейскими предприятиями с возглавляемой им космической компанией SpaceX в целях развития космической отрасли страны. Ранее Tesla уже заявляла о своих планах по постройке гигафбрики в азиатском регионе. В начале апреля компания сообщила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.

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южная корея

сша

пхеньян

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южная корея, в мире, сша, пхеньян, илон маск, юн сок ель, tesla motors, toyota corolla, spacex