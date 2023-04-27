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Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну - РИА Новости, 27.04.2023
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01:44 27.04.2023 (обновлено: 02:00 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/mask-1868009651.html
Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну
Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну - РИА Новости, 27.04.2023
Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, а также призвал его в ходе беседы инвестировать в Южную Корею,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T01:44
2023-04-27T02:00
южная корея
в мире
сша
пхеньян
илон маск
юн сок ель
tesla motors
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, а также призвал его в ходе беседы инвестировать в Южную Корею, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского президента. Президент Южной Кореи находится в США с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров сторон является ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова. "Президент Юн Сок Ёль в среду встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском и попросил его об инвестировании в проект гигафабрики в Южной Корее", - говорится в сообщении. Отмечается, что встреча состоялась по просьбе Маска. В ходе общения президент Южной Кореи подчеркнул, что его страна является "идеальной" для размещения на ее территории гигафабрики, так как она обладает передовыми технологиями и внушительной рабочей силой. Юн Сок Ёль также добавил, что правительство Южной Кореи будет готово оказывать активную поддержку объекту гигафабрики в случае его постройки. В свою очередь Илон Маск заявил о желании посетить Южную Корею, а также подтвердил, что страна является главным кандидатом на постройку гигафабрики. Американский бизнесмен также выразил надежду на более тесное сотрудничество между южнокорейскими предприятиями с возглавляемой им космической компанией SpaceX в целях развития космической отрасли страны. Ранее Tesla уже заявляла о своих планах по постройке гигафбрики в азиатском регионе. В начале апреля компания сообщила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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южная корея, в мире, сша, пхеньян, илон маск, юн сок ель, tesla motors, toyota corolla, spacex
Южная Корея, В мире, США, Пхеньян, Илон Маск, Юн Сок Ель, Tesla motors, Toyota Corolla, SpaceX
Южнокорейский президент призвал Маска инвестировать в его страну

Президент Юн Сок Ель провел встречу с Маском и призвал его инвестировать в Южную Корею

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел встречу с американским предпринимателем Илоном Маском, а также призвал его в ходе беседы инвестировать в Южную Корею, передает агентство Ренхап со ссылкой на представителя южнокорейского президента.
Президент Южной Кореи находится в США с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров сторон является ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.
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"Президент Юн Сок Ёль в среду встретился с генеральным директором Tesla Илоном Маском и попросил его об инвестировании в проект гигафабрики в Южной Корее", - говорится в сообщении.
Отмечается, что встреча состоялась по просьбе Маска. В ходе общения президент Южной Кореи подчеркнул, что его страна является "идеальной" для размещения на ее территории гигафабрики, так как она обладает передовыми технологиями и внушительной рабочей силой. Юн Сок Ёль также добавил, что правительство Южной Кореи будет готово оказывать активную поддержку объекту гигафабрики в случае его постройки.
В свою очередь Илон Маск заявил о желании посетить Южную Корею, а также подтвердил, что страна является главным кандидатом на постройку гигафабрики. Американский бизнесмен также выразил надежду на более тесное сотрудничество между южнокорейскими предприятиями с возглавляемой им космической компанией SpaceX в целях развития космической отрасли страны.
Ранее Tesla уже заявляла о своих планах по постройке гигафбрики в азиатском регионе. В начале апреля компания сообщила, что построит крупный завод по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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