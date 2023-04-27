https://ria.ru/20230427/marshruty-1868291806.html

Путин поручил определить турмаршруты по теме Великой Отечественной войны

Путин поручил определить турмаршруты по теме Великой Отечественной войны - РИА Новости, 27.04.2023

Путин поручил определить турмаршруты по теме Великой Отечественной войны

Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 декабря определить туристические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T21:40

2023-04-27T21:40

2023-04-27T21:40

россия

владимир путин

михаил мишустин

великая отечественная война (1941-1945)

туризм

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству России до 30 декабря определить туристические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Правительству РФ определить совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации тематические маршруты, связанные с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, и включить их в федеральную целевую программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019-2025 годы)", - говорится в поручении. Срок исполнения - до 30 декабря 2023 года. Ответственными назначены премьер-министр России Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ.

https://ria.ru/20230419/polsha-1866301557.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, великая отечественная война (1941-1945), туризм