https://ria.ru/20230427/lutsenko-1868239127.html

Луценко: вологжане писали "Диктант Победы" на 228 площадках

Луценко: вологжане писали "Диктант Победы" на 228 площадках - РИА Новости, 27.04.2023

Луценко: вологжане писали "Диктант Победы" на 228 площадках

В Вологодской области в преддверии Дня Победы прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы". Вологжане писали диктант на 228 площадках, сообщает... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:04

2023-04-27T18:04

2023-04-27T18:04

вологодская область

андрей луценко

диктант победы

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В Вологодской области в преддверии Дня Победы прошла международная патриотическая акция "Диктант Победы". Вологжане писали диктант на 228 площадках, сообщает пресс-служба законодательного собрания области.В акции приняли участие школьники, студенты, работающие вологжане, представители власти, а также депутаты законодательного собрания и местные парламентарии."На Вологодчине работали 228 площадок для написания "Диктанта Победы" во всех районах и округах. Это школы, библиотеки, музеи, университеты, отделения "Единой России". Считаю, сейчас, как никогда мы должны стремиться к сохранению исторической памяти. Многие пытаются переписать историю, исказить представления о Великой Отечественной войне у жителей не только других стран, но и России. Особенно много рисков попасть под такое неправильное влияние у нашего подрастающего поколения. Наша задача – этого не допустить", - отметил председатель Законодательного Собрания области Андрей Луценко, слова которого приводит пресс-служба.В "Диктант Победы" вошли 25 заданий на знание событий Великой Отечественной войны. 20 вопросов посвящены общей военно-исторической тематике, остальные пять - региональной. Диктант можно было пройти и в электронном формате на сайте акции диктантпобеды.рф.Депутаты заксобрания традиционно активно участвовали в "Диктанте Победы" вне зависимости от своего местоположения.Одну из площадок акции открыли на базе 20-й школы в Вологде. Здесь диктант писали около 20 человек. Среди них депутат заксобрания, руководитель проекта "Единой России" "Историческая память" Павел Горчаков. По мнению депутата, вопросы стали сложнее, по сравнению с предыдущим годом."Поскольку я курирую кадетское и юнармейское движение, провожу Уроки мужества, замечаю, что у подрастающего поколения есть проблема незнания своего прошлого. Это негативно влияет на воспитание молодежи. Если наши дети, внуки и правнуки не буду знать исторического боевого прошлого, то что от них ожидать в будущем? Они должны знать историю страны и своих предков", - отметил Павел Горчаков.Победителям и участникам "Диктанта Победы" вручат дипломы и сертификаты. Выпускники школ могут использовать диплом призера или победителя при поступлении в учебные заведения. Это даст дополнительные баллы.Международная акция проводится уже в пятый раз. Масштаб растет с каждым годом. В нынешнем году впервые задания перевели на китайский, сербский, испанский, немецкий, французский и английский языки. К диктанту присоединились жители Шри-Ланки. Помимо этого, более 120 площадок отрылись на новых территориях России.

https://ria.ru/20230427/vstrecha-1868077533.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

андрей луценко, диктант победы