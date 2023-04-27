В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Премьер Молдавии Речан пообещал штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы
Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан.
"МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", — сказал он.
По словам Речана, полиция проинструктирует своих сотрудников, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздниками сообщит, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа.
В апреле прошлого года власти Молдавии запретили георгиевскую ленточку и знаки V и Z (неофициальные символы поддержки российской спецоперации на Украине). Год спустя Конституционный суд республики признал этот запрет законным, однако указал, что наказание можно применять только в тех случаях, когда эта символика применялась для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений". В суде подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленточки, а лишь проясняет, что правоохранители должны доказать ее использование в преступных целях. Позицию суда раскритиковали многие политики и гражданские активисты.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.