https://ria.ru/20230427/lenta-1868130986.html

В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 27.04.2023

В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:01

2023-04-27T14:01

2023-04-27T14:51

молдавия

в мире

дорин речан

день победы

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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан."МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", — сказал он.По словам Речана, полиция проинструктирует своих сотрудников, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздниками сообщит, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа.В апреле прошлого года власти Молдавии запретили георгиевскую ленточку и знаки V и Z (неофициальные символы поддержки российской спецоперации на Украине). Год спустя Конституционный суд республики признал этот запрет законным, однако указал, что наказание можно применять только в тех случаях, когда эта символика применялась для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений". В суде подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленточки, а лишь проясняет, что правоохранители должны доказать ее использование в преступных целях. Позицию суда раскритиковали многие политики и гражданские активисты.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.

https://ria.ru/20230411/lenta-1864545574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

молдавия, в мире, дорин речан, день победы