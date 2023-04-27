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В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 27.04.2023
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14:01 27.04.2023 (обновлено: 14:51 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/lenta-1868130986.html
В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы - РИА Новости, 27.04.2023
В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы
Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:01
2023-04-27T14:51
молдавия
в мире
дорин речан
день победы
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан."МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", — сказал он.По словам Речана, полиция проинструктирует своих сотрудников, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздниками сообщит, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа.В апреле прошлого года власти Молдавии запретили георгиевскую ленточку и знаки V и Z (неофициальные символы поддержки российской спецоперации на Украине). Год спустя Конституционный суд республики признал этот запрет законным, однако указал, что наказание можно применять только в тех случаях, когда эта символика применялась для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений". В суде подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленточки, а лишь проясняет, что правоохранители должны доказать ее использование в преступных целях. Позицию суда раскритиковали многие политики и гражданские активисты.Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
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молдавия, в мире, дорин речан, день победы
Молдавия, В мире, Дорин Речан, День Победы
В Молдавии пообещали штрафовать за ношение георгиевской ленты в День Победы

Премьер Молдавии Речан пообещал штрафы за ношение георгиевской ленты в День Победы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВолонтер раздает георгиевские ленточки
Волонтер раздает георгиевские ленточки - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Волонтер раздает георгиевские ленточки. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 27 апр — РИА Новости. Жителей Молдавии будут штрафовать за ношение георгиевской ленточки в День Победы, заявил журналистам премьер-министр Дорин Речан.
"МВД готовит все необходимые регламенты, потом объявят точно, как будут документировать и санкционировать тех, кто не соблюдает закон. Хочу отметить, что решение Конституционного суда противоречит и не меняет ничего по сравнению с 9 мая в прошлом году. Эти символы запрещены, их использование будет санкционировано", — сказал он.
По словам Речана, полиция проинструктирует своих сотрудников, кого и как штрафовать. Генеральный инспекторат полиции перед праздниками сообщит, насколько велик будет штраф за ношение запрещенного символа.
В апреле прошлого года власти Молдавии запретили георгиевскую ленточку и знаки V и Z (неофициальные символы поддержки российской спецоперации на Украине). Год спустя Конституционный суд республики признал этот запрет законным, однако указал, что наказание можно применять только в тех случаях, когда эта символика применялась для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений". В суде подчеркнули, что это решение не восстанавливает право граждан на ношение георгиевской ленточки, а лишь проясняет, что правоохранители должны доказать ее использование в преступных целях. Позицию суда раскритиковали многие политики и гражданские активисты.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, это составная часть многих военных наград Российской империи, СССР и России. С 2005 года по инициативе РИА Новости она стала символом Победы в Великой Отечественной войне. А в 2014 году, в начале вооруженного конфликта в Донбассе, ленточку использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков.
Георгиевская лента - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
КС Молдавии рассказал, в каких случаях нельзя носить георгиевскую ленту
11 апреля, 16:07
 
МолдавияВ миреДорин РечанДень Победы
 
 
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