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Китай готов работать со всеми странами для решения кризиса на Украине
Китай готов работать со всеми странами для решения кризиса на Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Китай готов работать со всеми странами для решения кризиса на Украине
Китай готов работать со всеми странами, чтобы достичь консенсуса для решения украинского кризиса, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:40
2023-04-27T11:40
2023-04-27T11:57
в мире
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Китай готов работать со всеми странами, чтобы достичь консенсуса для решения украинского кризиса, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане. "Позиция Китая по украинскому кризису схожа с позицией стран Центральной Азии. Мы готовы сотрудничать со всеми странами, включая государства Центральной Азии, чтобы достичь консенсуса, способствовать тому, чтобы у международного сообщества сформировалось общее понимание по решению украинского кризиса", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит МИД КНР. Сообщается, что совещание прошло 26-27 апреля. Цинь Ган обменялся с коллегами мнениями по острым глобальным и региональным вопросам, а также описал позицию Китая по украинскому кризису. В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230427/kitay-1868020916.html
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в мире, китай, украина, цинь ган, си цзиньпин
В мире, Китай, Украина, Цинь Ган, Си Цзиньпин
Китай готов работать со всеми странами для решения кризиса на Украине
Глава МИД Цинь Ган: Китай готов работать со всеми странами для решения украинского кризиса