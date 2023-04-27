https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html

В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского

В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2023

В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского

Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского - важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД КНР... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:23

2023-04-27T11:23

2023-04-27T11:56

в мире

китай

украина

си цзиньпин

владимир зеленский

цинь ган

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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского - важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане."Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Зеленским, провел с ним прямое общение. Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия урегулированию украинского кризиса, который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит министерство иностранных дел Китая.По словам Цинь Гана, у того, что украинский кризис развился до нынешнего состояния, есть глубокая историческая подоплека и сложные причины.В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html

https://ria.ru/20230427/razgovory-1868031060.html

китай

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в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, цинь ган