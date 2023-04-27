В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского
МИД КНР назвал разговор Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом для решения кризиса
© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского - важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане.
"Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Зеленским, провел с ним прямое общение. Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия урегулированию украинского кризиса, который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит министерство иностранных дел Китая.
По словам Цинь Гана, у того, что украинский кризис развился до нынешнего состояния, есть глубокая историческая подоплека и сложные причины.
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"Но каким бы ни был сложным кризис, в конечном итоге его нужно решать путем переговоров. Каким бы сложным ни был конфликт, его нужно решать только политическим путем", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.