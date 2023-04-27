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В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2023
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11:23 27.04.2023 (обновлено: 11:56 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/krizis-1868064289.html
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского - РИА Новости, 27.04.2023
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского
Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского - важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД КНР... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:23
2023-04-27T11:56
в мире
китай
украина
си цзиньпин
владимир зеленский
цинь ган
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского - важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане."Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Зеленским, провел с ним прямое общение. Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия урегулированию украинского кризиса, который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит министерство иностранных дел Китая.По словам Цинь Гана, у того, что украинский кризис развился до нынешнего состояния, есть глубокая историческая подоплека и сложные причины.В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230426/razgovor-1867918249.html
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в мире, китай, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, цинь ган
В мире, Китай, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Цинь Ган
В МИД КНР дали оценку разговору Си Цзиньпина и Зеленского

МИД КНР назвал разговор Си Цзиньпина и Зеленского важным шагом для решения кризиса

© AP Photo / Elizabeth DalzielЦинь Ган
Цинь Ган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Elizabeth Dalziel
Цинь Ган. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского - важный шаг Китая для содействия политическому урегулированию кризиса на Украине, заявил глава МИД КНР Цинь Ган в ходе совещания министров иностранных дел государств Центральной Азии и Китая в Сиане.
"Председатель Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Зеленским, провел с ним прямое общение. Это важный шаг, предпринятый Китаем для содействия урегулированию украинского кризиса, который еще раз показывает позицию Китая, направленную на проведение переговоров", - сказал Цинь Ган, слова которого приводит министерство иностранных дел Китая.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
США прокомментировали разговор Си Цзиньпина с Зеленским
26 апреля, 17:00
По словам Цинь Гана, у того, что украинский кризис развился до нынешнего состояния, есть глубокая историческая подоплека и сложные причины.
«
"Но каким бы ни был сложным кризис, в конечном итоге его нужно решать путем переговоров. Каким бы сложным ни был конфликт, его нужно решать только политическим путем", - подчеркнул глава китайского внешнеполитического ведомства.
В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
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