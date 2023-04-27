Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным

Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорной борьбой с прошлым
Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".
Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".
Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".
Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".
В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.
В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.
Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.
Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.
"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.
"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.
"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.
"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.
Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.
Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.
Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.
Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".
Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".
В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.
Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.
"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.
Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.
За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.
"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.
"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".
Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.
Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.