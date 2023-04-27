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Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным - РИА Новости, 27.04.2023
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19:52 27.04.2023 (обновлено: 20:18 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kosachev-1868274799.html
Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным
Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным - РИА Новости, 27.04.2023
Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным
Решение молдавских властей о запрете на ношение георгиевской ленты – позорное, борьба с собственным прошлым, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:52
2023-04-27T20:18
в мире
молдавия
константин косачев
день победы
дорин речан
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Решение молдавских властей о запрете на ношение георгиевской ленты – позорное, борьба с собственным прошлым, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пообещал штрафовать граждан за георгиевскую ленточку в День Победы."Это – очередной акт борьбы соседней страны с собственным прошлым, причем именно с лучшими его страницами. За отменой родного языка пытаются "отменить" и свою историю", - написал политик в своем телеграм-канале.Он отметил, что конституционный суд Молдавии, "признав законность позорного запрета на ношение ленты, указал, что наказание должно применяться только в тех случаях, когда этот символ используется для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений".Сенатор напомнил, что президент Молдавии Майя Санду недавно обвинила Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию в республике."Самый мощный вклад в дестабилизацию этой ситуации вносят именно эти удары власти по исторической памяти собственного народа. Уверен, жители Молдавии с совестью и без признаков склероза - будь то возрастного или унаследованного от нациков - не согласятся со "сменой окопа" в Великой Отечественной войне", - заключил Косачев.Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html
https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859665215.html
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в мире, молдавия, константин косачев, день победы, дорин речан
В мире, Молдавия, Константин Косачев, День Победы, Дорин Речан
Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным

Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорной борьбой с прошлым

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев
Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Решение молдавских властей о запрете на ношение георгиевской ленты – позорное, борьба с собственным прошлым, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пообещал штрафовать граждан за георгиевскую ленточку в День Победы.
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"Это – очередной акт борьбы соседней страны с собственным прошлым, причем именно с лучшими его страницами. За отменой родного языка пытаются "отменить" и свою историю", - написал политик в своем телеграм-канале.
Он отметил, что конституционный суд Молдавии, "признав законность позорного запрета на ношение ленты, указал, что наказание должно применяться только в тех случаях, когда этот символ используется для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений".
«
"Так вот, на мой взгляд, самое наглядное "оправдание или прославление военной агрессии и военных преступлений" – это как раз запрет на символику борцов с нацизмом", - подчеркнул Косачев.
Сенатор напомнил, что президент Молдавии Майя Санду недавно обвинила Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию в республике.
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22 марта, 07:39
"Самый мощный вклад в дестабилизацию этой ситуации вносят именно эти удары власти по исторической памяти собственного народа. Уверен, жители Молдавии с совестью и без признаков склероза - будь то возрастного или унаследованного от нациков - не согласятся со "сменой окопа" в Великой Отечественной войне", - заключил Косачев.
Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.
Символ мужества и доблести: акция "Георгиевская ленточка"
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

Девушки рассматривают фотографии на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

Волонтеры раздают георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

Фотовыставка на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
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5 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

Молодой человек на фотовыставке на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка, посвященной 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

Активист Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России раздает ленточки на улицах Казани

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12
© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанк

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

Волонтер раздает георгиевские ленточки на Зубовском бульваре в Москве в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

Активисты Татарстанского регионального отделения Всероссийской общественной организации Молодая гвардия Единой России на улице Баумана

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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11 из 12
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

Мужчина повязывает георгиевскую ленточку, полученную в рамках стартовавшей акции Георгиевская ленточка, в своем автомобиле на улице Казани

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12

Начало акции по традиции было дано в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Именно здесь в 2005 году журналисты РИА Новости организовали первую "Георгиевскую ленточку".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
2 из 12

Инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
3 из 12

В день старта акции на Зубовском бульваре открылась выставка фотопроекта РИА Новости "Защитники" о российских солдатах, участниках спецоперации, чей героизм перекликается с самоотверженностью их предков.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
4 из 12

Только за первые пять лет акции во всем мире было роздано более 50 миллионов ленточек.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
5 из 12

"Я думаю, что сейчас уже несколько раз по экватору количество георгиевских ленточек благодаря нашим последователям и волонтерам по миру распространяется", — заметил замглавы департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов на старте акции.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
6 из 12

Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации.

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
7 из 12

За последние несколько лет значение символа георгиевской ленты изменилось, рассказала председатель движения "Волонтеры Победы" Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
8 из 12

"Если раньше этот символ был связан с гордостью за победу в Великой Отечественной войне, то сегодня этот символ означает доблесть всех защитников Отечества", — пояснила Ольга Занко.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
9 из 12

"Георгиевская ленточка" проводится силами "Волонтеров Победы" при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
10 из 12

Ленточки в этом году раздают более 30 тысяч добровольцев.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
11 из 12

Акция проходит по всей России, включая новые регионы, с 25 апреля по 9 мая.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
В миреМолдавияКонстантин КосачевДень ПобедыДорин Речан
 
 
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