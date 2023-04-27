https://ria.ru/20230427/kosachev-1868274799.html

Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным

Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным - РИА Новости, 27.04.2023

Косачев назвал запрет на ношение Георгиевской ленты в Молдавии позорным

Решение молдавских властей о запрете на ношение георгиевской ленты – позорное, борьба с собственным прошлым, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:52

2023-04-27T19:52

2023-04-27T20:18

в мире

молдавия

константин косачев

день победы

дорин речан

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Решение молдавских властей о запрете на ношение георгиевской ленты – позорное, борьба с собственным прошлым, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Премьер-министр Молдавии Дорин Речан пообещал штрафовать граждан за георгиевскую ленточку в День Победы."Это – очередной акт борьбы соседней страны с собственным прошлым, причем именно с лучшими его страницами. За отменой родного языка пытаются "отменить" и свою историю", - написал политик в своем телеграм-канале.Он отметил, что конституционный суд Молдавии, "признав законность позорного запрета на ношение ленты, указал, что наказание должно применяться только в тех случаях, когда этот символ используется для "оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений".Сенатор напомнил, что президент Молдавии Майя Санду недавно обвинила Россию в стремлении дестабилизировать ситуацию в республике."Самый мощный вклад в дестабилизацию этой ситуации вносят именно эти удары власти по исторической памяти собственного народа. Уверен, жители Молдавии с совестью и без признаков склероза - будь то возрастного или унаследованного от нациков - не согласятся со "сменой окопа" в Великой Отечественной войне", - заключил Косачев.Конституционный суд Молдавии 11 апреля постановил, что запрет на ношение георгиевской ленты и символов "V" и "Z" был введен в соответствии с законом, однако применять наказание за их использование можно лишь в том случае, если они были использованы для оправдания или прославления военной агрессии и военных преступлений. Решение было подвергнуто критике со стороны политиков и гражданских активистов из-за возможности различных толкований.

https://ria.ru/20230416/ukraina-1865571849.html

https://ria.ru/20230322/lukashenko-1859665215.html

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в мире, молдавия, константин косачев, день победы, дорин речан