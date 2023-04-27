В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления
Hill: нерешительность западных союзников Украины привела к переносу контрнаступления
© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина откладывает контрнаступление, пишет The Hill.
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"Прокрастинация не только в США, но и в Европе стала причиной такого положения дел. <...> Опасения союзников из-за передачи Украине танков и систем ПВО помешали ей получить это оружие, а затем продолжить наступление. Москва выиграла время, чтобы мобилизовать новые силы, построить глубокую оборону по всему фронту…", — говорится в публикации.
Неспособность Вашингтона и Брюсселя объявить о своей стратегии поддержки Киева говорит об отсутствии ее как таковой или страхе перед Москвой, полагает автор материала.
В итоге Запад и НАТО существуют в атмосфере конфликтов и кризисов, вместо того, чтобы "продвигать европейские ценности", резюмировалось в статье.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.