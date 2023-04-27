https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868170937.html

В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления

В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления - РИА Новости, 27.04.2023

В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления

Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина откладывает контрнаступление, пишет The Hill. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:48

2023-04-27T15:48

2023-04-27T16:13

в мире

украина

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сша

владимир путин

нато

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина откладывает контрнаступление, пишет The Hill.Неспособность Вашингтона и Брюсселя объявить о своей стратегии поддержки Киева говорит об отсутствии ее как таковой или страхе перед Москвой, полагает автор материала.В итоге Запад и НАТО существуют в атмосфере конфликтов и кризисов, вместо того, чтобы "продвигать европейские ценности", резюмировалось в статье. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

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