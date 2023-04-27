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В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:48 27.04.2023 (обновлено: 16:13 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kontrnastuplenie-1868170937.html
В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления
В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления - РИА Новости, 27.04.2023
В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления
Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина откладывает контрнаступление, пишет The Hill. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:48
2023-04-27T16:13
в мире
украина
москва
сша
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина откладывает контрнаступление, пишет The Hill.Неспособность Вашингтона и Брюсселя объявить о своей стратегии поддержки Киева говорит об отсутствии ее как таковой или страхе перед Москвой, полагает автор материала.В итоге Запад и НАТО существуют в атмосфере конфликтов и кризисов, вместо того, чтобы "продвигать европейские ценности", резюмировалось в статье. Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
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в мире, украина, москва, сша, владимир путин, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Москва, США, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В США раскрыли причину откладывания украинского контрнаступления

Hill: нерешительность западных союзников Украины привела к переносу контрнаступления

© Фото : Canadian Armed ForcesПодготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : Canadian Armed Forces
Подготовка канадских танков Leopard 2 для отправки на Украину. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Нерешительность западных союзников привела к тому, что Украина откладывает контрнаступление, пишет The Hill.
«
"Прокрастинация не только в США, но и в Европе стала причиной такого положения дел. <...> Опасения союзников из-за передачи Украине танков и систем ПВО помешали ей получить это оружие, а затем продолжить наступление. Москва выиграла время, чтобы мобилизовать новые силы, построить глубокую оборону по всему фронту…", — говорится в публикации.
Неспособность Вашингтона и Брюсселя объявить о своей стратегии поддержки Киева говорит об отсутствии ее как таковой или страхе перед Москвой, полагает автор материала.
В итоге Запад и НАТО существуют в атмосфере конфликтов и кризисов, вместо того, чтобы "продвигать европейские ценности", резюмировалось в статье.
Как подчеркивал Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а остановить его. При этом западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории.
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