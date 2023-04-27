https://ria.ru/20230427/konflikt-1868092293.html

Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков

Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2023

Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков

Россия готова приветствовать все, что может приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T12:36

2023-04-27T12:36

2023-04-27T14:22

украина

китай

россия

си цзиньпин

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова приветствовать все, что может приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.

https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html

украина

китай

россия

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украина, китай, россия, си цзиньпин, дмитрий песков, в мире