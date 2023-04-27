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Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2023
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12:36 27.04.2023 (обновлено: 14:22 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/konflikt-1868092293.html
Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков
Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 27.04.2023
Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков
Россия готова приветствовать все, что может приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T12:36
2023-04-27T14:22
украина
китай
россия
си цзиньпин
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова приветствовать все, что может приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867914644.html
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украина, китай, россия, си цзиньпин, дмитрий песков, в мире
Украина, Китай, Россия, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, В мире
Россия приветствует все, что приблизит мир на Украине, заявил Песков

Песков: Россия готова приветствовать все, что может приблизить достижение мира на Украине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Россия готова приветствовать все, что может приблизить достижение мира на Украине и целей специальной военной операции, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя недавний телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского.
«
"Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине, и, собственно, достижение Россией всех поставленных целей, мы готовы это приветствовать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле оценивают состоявшийся разговор китайского лидера и Зеленского и насколько такое общение может приблизить окончание конфликта на Украине.
В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Си Цзиньпин рассказал об отношениях Китая и Украины
26 апреля, 16:48
 
УкраинаКитайРоссияСи ЦзиньпинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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