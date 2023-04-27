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Китайские СМИ назвали КНР влиятельным посредником в украинском кризисе - РИА Новости, 27.04.2023
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07:27 27.04.2023 (обновлено: 07:37 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kitay-1868020916.html
Китайские СМИ назвали КНР влиятельным посредником в украинском кризисе
Китайские СМИ назвали КНР влиятельным посредником в украинском кризисе - РИА Новости, 27.04.2023
Китайские СМИ назвали КНР влиятельным посредником в украинском кризисе
Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T07:27
2023-04-27T07:37
китай
россия
украина
си цзиньпин
владимир зеленский
ли хуэй
в мире
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса, пишет китайская государственная газета Global Times. В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса. Как заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй. По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, телефонный звонок, который был осуществлен по инициативе украинской стороны, свидетельствует о том, что Киев придает большое значение своим связям с Китаем и признает важную роль КНР в урегулировании украинского кризиса. "Китай стал влиятельным посредником, признанным Украиной и Россией, а также Францией и Германией, что означает, что позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной, а Китай является ответственной крупной державой, не преследующей личных интересов", - приводит издание его слова. Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил изданию, что специальная китайская делегация по урегулированию украинского кризиса позволит Китаю более конкретно и всесторонне понять ситуацию, что поможет Пекину лучше продвигать политическое решение кризиса. Издание отмечает, что поездка спецпредставителя китайского правительства может привести к "значительному прорыву в политическом урегулировании украинского кризиса". "И Украина, и Россия приветствовали усилия Китая по содействию прекращению огня и политическому урегулированию кризиса. Китай не подливал масла в огонь, не предоставлял оружие ни одной из сторон и не нападал на них, поэтому у Китая есть каналы для разговора как в России, так и на Украине", - приводит газета слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна. Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
https://ria.ru/20230426/kitay-1867884405.html
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китай, россия, украина, си цзиньпин, владимир зеленский, ли хуэй, в мире
Китай, Россия, Украина, Си Цзиньпин, Владимир Зеленский, Ли Хуэй, В мире
Китайские СМИ назвали КНР влиятельным посредником в украинском кризисе

Global Times: КНР является влиятельным посредником в контексте кризиса на Украине

© РИА Новости / Николай Разуваев | Перейти в медиабанкФлаг Китая в Пекине
Флаг Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Николай Разуваев
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Флаг Китая в Пекине. Архивное фото
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ПЕКИН, 27 апр - РИА Новости. Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и Владимира Зеленского свидетельствует о том, что Китай стал влиятельным посредником в контексте украинского кризиса, пишет китайская государственная газета Global Times.
В среду Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Последний заявил, что беседа была длинной и содержательной, а также сообщил о назначении посла Украины в Китае. В ходе разговора глава КНР заявил, что Китай направит на Украину и в другие страны специального представителя правительства по делам стран Евразии, чтобы обстоятельно обменяться мнениями по вопросам политического урегулирования украинского кризиса.
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Как заявил в среду журналистам заместитель директора департамента стран Центральной Азии и Восточной Европы МИД КНР Юй Цзюнь, специальную делегацию по урегулированию украинского кризиса возглавит спецпредставитель КНР по делам Евразии, бывший посол Китая в России Ли Хуэй.
По мнению научного сотрудника Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Ван Сяоцюаня, телефонный звонок, который был осуществлен по инициативе украинской стороны, свидетельствует о том, что Киев придает большое значение своим связям с Китаем и признает важную роль КНР в урегулировании украинского кризиса.
"Китай стал влиятельным посредником, признанным Украиной и Россией, а также Францией и Германией, что означает, что позиция Китая в отношении кризиса является справедливой и объективной, а Китай является ответственной крупной державой, не преследующей личных интересов", - приводит издание его слова.
Директор департамента европейских исследований Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь заявил изданию, что специальная китайская делегация по урегулированию украинского кризиса позволит Китаю более конкретно и всесторонне понять ситуацию, что поможет Пекину лучше продвигать политическое решение кризиса.
Издание отмечает, что поездка спецпредставителя китайского правительства может привести к "значительному прорыву в политическом урегулировании украинского кризиса".
"И Украина, и Россия приветствовали усилия Китая по содействию прекращению огня и политическому урегулированию кризиса. Китай не подливал масла в огонь, не предоставлял оружие ни одной из сторон и не нападал на них, поэтому у Китая есть каналы для разговора как в России, так и на Украине", - приводит газета слова младшего научного сотрудника Института по исследованию России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Чжан Хуна.
Власти Китая в феврале предложили свой мирный план. Он включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, урегулированию гуманитарного кризиса на Украине. По словам президента РФ Владимира Путина, многие пункты китайского мирного плана могут быть взяты за основу урегулирования, когда к этому будут готовы на Западе и в Киеве.
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