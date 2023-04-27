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Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии - РИА Новости, 27.04.2023
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19:27 27.04.2023 (обновлено: 19:50 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/kasem-1868267942.html
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии - РИА Новости, 27.04.2023
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии
Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T19:27
2023-04-27T19:50
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье."Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщает местный телеграм-канал. До суда Марат будет находиться под полицейским надзором", — говорится в публикации.Уточняется, что журналиста обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00 и дважды в неделю отмечаться в участке.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
https://ria.ru/20230203/kasem-1849370885.html
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латвия, в мире, литва, россия, марат касем, оон, обсе, совет европы, дмитрий киселев, татьяна москалькова
Латвия, В мире, Литва, Россия, Марат Касем, ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Дмитрий Киселев, Татьяна Москалькова
Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде

© РИА Новости / Нина ЗотинаЖурналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Журналист, шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье.
"Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщает местный телеграм-канал. До суда Марат будет находиться под полицейским надзором", — говорится в публикации.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Уточняется, что журналиста обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00 и дважды в неделю отмечаться в участке.
Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.
В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".
Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.
Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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ЛатвияВ миреЛитваРоссияМарат КасемООНОБСЕСовет ЕвропыДмитрий КиселевТатьяна Москалькова
 
 
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