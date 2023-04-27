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Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии - РИА Новости, 27.04.2023

Шеф-редактора Sputnik Литва Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T19:27

2023-04-27T19:27

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде, передает агентство Sputnik Ближнее Зарубежье."Шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии под подписку о невыезде, сообщает местный телеграм-канал. До суда Марат будет находиться под полицейским надзором", — говорится в публикации.Уточняется, что журналиста обязали быть дома по месту прописки с 23:00 до 7:00 и дважды в неделю отмечаться в участке.Марат Касем — гражданин Латвии, несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря прошлого года он приехал в Латвию по семейным обстоятельствам, после чего его задержали. Пятого января рижский суд заключил журналиста под стражу, а в середине месяца отказал в апелляции.В МИД России задержание Касема назвали местью диктаторских режимов за его принципиальность и террором против инакомыслия. По словам генерального директора "России сегодня" Дмитрия Киселева, все это происходит в условиях европейского беспредела, "когда человека могут арестовать за профессиональную журналистскую деятельность, за его позицию и информацию, которую он сообщает".Совет по правам человека при президенте России и омбудсмен Татьяна Москалькова обратились к верховному комиссару ООН по правам человека, представителю ОБСЕ по свободе СМИ и комиссару Совета Европы по правам человека с просьбой вмешаться в эту ситуацию.

https://ria.ru/20230203/kasem-1849370885.html

https://ria.ru/20230119/kasem-1846065430.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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