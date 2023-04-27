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Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе - РИА Новости, 27.04.2023
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16:24 27.04.2023 (обновлено: 18:24 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/iran-1868187424.html
Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе
Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе - РИА Новости, 27.04.2023
Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе
Иранские ВМС захватили нефтяной танкер под флагом Республики Маршалловы Острова в Оманском заливе, заявило центральное командование Военно-морских сил США в... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:24
2023-04-27T18:24
в мире
маршалловы острова
иран
оманский залив
военно-морские силы сша
корпус стражей исламской революции
сша
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иранские ВМС захватили нефтяной танкер под флагом Республики Маршалловы Острова в Оманском заливе, заявило центральное командование Военно-морских сил США в Twitter. В ВМС США отметили, что действия Тегерана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность в регионе", и призвали освободить нефтяной танкер.По утверждению Пятого флота Военно-морских сил США, за последние два года Иран "незаконно захватил как минимум пять торговых судов" на Ближнем Востоке.Позднее информацию о задержании танкера подтвердило агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию. Там сообщили, что он столкнулся с иранским судном в Персидском заливе, в результате чего два человека погибли, еще несколько членов иранского экипажа пострадали. При этом танкер попытался покинуть воды залива, но был задержан.
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маршалловы острова
иран
оманский залив
сша
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в мире, маршалловы острова, иран, оманский залив, военно-морские силы сша, корпус стражей исламской революции, сша
В мире, Маршалловы острова, Иран, Оманский залив, Военно-морские силы США, Корпус стражей исламской революции, США
Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе

ВМС США: Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов в Оманском заливе

© AP Photo / Sebastian AbbotСуда в Оманском заливе
Суда в Оманском заливе - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Sebastian Abbot
Суда в Оманском заливе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иранские ВМС захватили нефтяной танкер под флагом Республики Маршалловы Острова в Оманском заливе, заявило центральное командование Военно-морских сил США в Twitter.
«

"Около 13:15 по местному времени нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых Островов был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции при прохождении через международные воды", — говорится в публикации.

В ВМС США отметили, что действия Тегерана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность в регионе", и призвали освободить нефтяной танкер.
По утверждению Пятого флота Военно-морских сил США, за последние два года Иран "незаконно захватил как минимум пять торговых судов" на Ближнем Востоке.
Позднее информацию о задержании танкера подтвердило агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию. Там сообщили, что он столкнулся с иранским судном в Персидском заливе, в результате чего два человека погибли, еще несколько членов иранского экипажа пострадали. При этом танкер попытался покинуть воды залива, но был задержан.
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В миреМаршалловы островаИранОманский заливВоенно-морские силы СШАКорпус стражей исламской революцииСША
 
 
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