Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе
ВМС США: Иран захватил нефтяной танкер под флагом Маршалловых Островов в Оманском заливе
© AP Photo / Sebastian AbbotСуда в Оманском заливе
© AP Photo / Sebastian Abbot
Суда в Оманском заливе. Архивное фото
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иранские ВМС захватили нефтяной танкер под флагом Республики Маршалловы Острова в Оманском заливе, заявило центральное командование Военно-морских сил США в Twitter.
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"Около 13:15 по местному времени нефтяной танкер Advantage Sweet под флагом Маршалловых Островов был захвачен военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции при прохождении через международные воды", — говорится в публикации.
В ВМС США отметили, что действия Тегерана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность в регионе", и призвали освободить нефтяной танкер.
По утверждению Пятого флота Военно-морских сил США, за последние два года Иран "незаконно захватил как минимум пять торговых судов" на Ближнем Востоке.
Позднее информацию о задержании танкера подтвердило агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию. Там сообщили, что он столкнулся с иранским судном в Персидском заливе, в результате чего два человека погибли, еще несколько членов иранского экипажа пострадали. При этом танкер попытался покинуть воды залива, но был задержан.