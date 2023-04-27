https://ria.ru/20230427/iran-1868187424.html

Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе

Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе - РИА Новости, 27.04.2023

Иран захватил нефтяной танкер в Оманском заливе

Иранские ВМС захватили нефтяной танкер под флагом Республики Маршалловы Острова в Оманском заливе, заявило центральное командование Военно-морских сил США в... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:24

2023-04-27T16:24

2023-04-27T18:24

в мире

маршалловы острова

иран

оманский залив

военно-морские силы сша

корпус стражей исламской революции

сша

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Иранские ВМС захватили нефтяной танкер под флагом Республики Маршалловы Острова в Оманском заливе, заявило центральное командование Военно-морских сил США в Twitter. В ВМС США отметили, что действия Тегерана "противоречат международному законодательству и нарушают безопасность в регионе", и призвали освободить нефтяной танкер.По утверждению Пятого флота Военно-морских сил США, за последние два года Иран "незаконно захватил как минимум пять торговых судов" на Ближнем Востоке.Позднее информацию о задержании танкера подтвердило агентство ISNA со ссылкой на иранскую армию. Там сообщили, что он столкнулся с иранским судном в Персидском заливе, в результате чего два человека погибли, еще несколько членов иранского экипажа пострадали. При этом танкер попытался покинуть воды залива, но был задержан.

https://ria.ru/20230420/podlodka-1866621478.html

маршалловы острова

иран

оманский залив

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, маршалловы острова, иран, оманский залив, военно-морские силы сша, корпус стражей исламской революции, сша