https://ria.ru/20230427/informatsiya-1868307650.html
Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией
Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией - РИА Новости, 27.04.2023
Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией
Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, и власти РФ должны подумать об РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T23:41
2023-04-27T23:41
2023-04-27T23:41
экономика
технологии
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китай
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, и власти РФ должны подумать об инструментах поддержки экспорта. "Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Путин подчеркнул, что это все будет делаться. "Даже сомнений не может быть никаких. Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта", - сказал глава государства. Он добавил, что "мы стараемся это делать самым активным образом".
https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html
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экономика, технологии, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Экономика, Технологии, Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией
Путин и Си Цзиньпин договорились обмениваться высокотехнологичной информацией
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, и власти РФ должны подумать об инструментах поддержки экспорта.
"Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем.
Путин подчеркнул, что это все будет делаться. "Даже сомнений не может быть никаких. Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта", - сказал глава государства.
Он добавил, что "мы стараемся это делать самым активным образом".
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