https://ria.ru/20230427/informatsiya-1868307650.html

Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией

Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией - РИА Новости, 27.04.2023

Россия и Китай договорились об обмене высокотехнологичной информацией

Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, и власти РФ должны подумать об РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:41

2023-04-27T23:41

2023-04-27T23:41

экономика

технологии

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

в мире

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что договорился с главой КНР Си Цзиньпином обмениваться высокотехнологичной информацией, и власти РФ должны подумать об инструментах поддержки экспорта. "Вот, мы недавно с коллегой из Китая встречались, мы говорили очень откровенно по многим направлениям и договорились о том, что мы должны дополнять друг друга там, особенно в особо технологичных отраслях, где кто-то из нас добивается какого-то движения вперед, обмениваться этой информацией технологически и помогать развитию рынка", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Путин подчеркнул, что это все будет делаться. "Даже сомнений не может быть никаких. Нужно только здесь, конечно, на уровне правительства тоже вырабатывать инструменты поддержки экспорта", - сказал глава государства. Он добавил, что "мы стараемся это делать самым активным образом".

https://ria.ru/20230427/tekhnologii-1868293857.html

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экономика, технологии, россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире