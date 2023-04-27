https://ria.ru/20230427/gruppa-1868207207.html

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке - РИА Новости, 27.04.2023

Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:58

2023-04-27T16:58

2023-04-27T19:13

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823709929_0:358:2048:1510_1920x0_80_0_0_0b637f0e16e5ff026c6269657dadd632.jpg

АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва не раз отмечала, что, несмотря на заверения ООН, в отношении российской продукции договоренности не выполняются.В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая. Сейчас обсуждается вопрос об очередном продлении, и российская сторона отмечала, что ее решение будет зависеть от от достижения ощутимого прогресса в части продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.

https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868206526.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире