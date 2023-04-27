Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке
Президент Турции Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке.
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"В ходе переговоров оценивались события российско-украинского конфликта и работа в контексте зернового соглашения. Президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — заявила канцелярия турецкого президента.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва не раз отмечала, что, несмотря на заверения ООН, в отношении российской продукции договоренности не выполняются.
В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая. Сейчас обсуждается вопрос об очередном продлении, и российская сторона отмечала, что ее решение будет зависеть от от достижения ощутимого прогресса в части продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.