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Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке - РИА Новости, 27.04.2023
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16:58 27.04.2023 (обновлено: 19:13 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/gruppa-1868207207.html
Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке
Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке - РИА Новости, 27.04.2023
Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:58
2023-04-27T19:13
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
в мире
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АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва не раз отмечала, что, несмотря на заверения ООН, в отношении российской продукции договоренности не выполняются.В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая. Сейчас обсуждается вопрос об очередном продлении, и российская сторона отмечала, что ее решение будет зависеть от от достижения ощутимого прогресса в части продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.
https://ria.ru/20230427/turtsiya-1868206526.html
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турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган, в мире
Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире
Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

Президент Турции Эрдоган предложил Путину создать рабочую группу по зерновой сделке

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонной беседе с российским лидером Владимиром Путиным предложил поработать над новыми инициативами по зерновой сделке.
«
"В ходе переговоров оценивались события российско-украинского конфликта и работа в контексте зернового соглашения. Президент Эрдоган заявил о возможности работы над новыми инициативами в рамках предложенной к созданию рабочей группы", — заявила канцелярия турецкого президента.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю, а также разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений. Москва не раз отмечала, что, несмотря на заверения ООН, в отношении российской продукции договоренности не выполняются.
В апреле Москва продлила действие соглашения на 60 дней — до 18 мая. Сейчас обсуждается вопрос об очередном продлении, и российская сторона отмечала, что ее решение будет зависеть от от достижения ощутимого прогресса в части продвижения российского продовольствия и удобрений на глобальные рынки.
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