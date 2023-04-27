https://ria.ru/20230427/gitler-1868134188.html

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера - РИА Новости, 27.04.2023

ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

ФСБ опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:07

2023-04-27T14:07

2023-04-27T23:52

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адольф гитлер

фсб

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. ФСБ опубликовала новые архивные документы, касающиеся обстоятельств самоубийства лидера Национал-социалистической рабочей партии Германии Адольфа Гитлера и уничтожения его тела подчиненными в конце апреля 1945 года. В 2022 году служба обнародовала материалы из хранящегося в архиве своего управления по Новгородской области следственного дела в отношении бывшего личного пилота Гитлера группенфюрера СС и генерал-лейтенанта полиции Ганса Баура. Наряду с документами на самого Баура в деле сохранились материалы с информацией о других людях, находившихся в апреле — начале мая 1945 года в подземном бункере под рейхсканцелярией в Берлине. Всех приближенных Гитлера, арестованных в мае 1945 года советской военной контрразведкой Смерш, доставили в Москву, во внутреннюю тюрьму НКВД СССР. В их числе был и личный адъютант Гитлера — штурмбаннфюрер СС Отто Гюнше. Во внутренней тюрьме Гюнше поместили в одну камеру с бывшим командиром минометного полка полковником Артуром Шварцем, попавшим в плен в январе 1943 года. Своему сокамернику Гюнше рассказал о событиях, происходивших в бункере в последние дни существования Третьего рейха. Сейчас публикуются материалы, содержащие заявления Шварца, сделанные в мае 1945 года в ходе следствия. Шварц воспроизводил, что ему говорил Гюнше о происходившем в бункере Гитлера и об обстоятельствах самоубийства фюрера. Шварц пересказывал распорядок дня в "фюрербункере" в последние дни нацистского режима: "До 13 часов Гитлер спал, затем завтракал и работал на проводе, совещания. Примерно в 16:30 (начальник штаба сухопутных войск. — Прим. ред.) Кребс докладывал ему о положении на фронте, затем продолжались совещания". "В 21:00—22:00 ужин, затем до ноля часов Гитлер отдыхал, в 2:00 снова проводились обсуждения положения на фронтах (обычно только в присутствии офицера Генштаба), продолжавшиеся до четырех часов ночи. Затем Гитлер пил чай и работал до семи часов утра", — добавлял Шварц. По воспоминаниям Гюнше, воспроизведенным Шварцем, "в последнее время Гитлер держал себя так, что можно было подумать, что его душевное равновесие совершенно сломлено, причем наряду с известием о том, что прорвать кольцо вокруг Берлина не удалось, большое влияние на него оказала телеграмма (вице-канцлера Германии. — Прим. ред.) Геринга, в которой последний назначил себя его преемником, а также и известие о самочинных переговорах Гиммлера". Двадцать восьмого апреля 1945-го Гитлер узнал о том, что рейхсфюрер СС Гиммлер предложил западным союзным войскам капитуляцию. Фюрер счел это изменой и приказал арестовать Гиммлера. "Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен — ни живым, ни мертвым, поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц", — показал Шварц. Гюнше также рассказывал Шварцу, почему, по его мнению, Гитлер в самый последний момент перед самоубийством вступил в брак с Евой Браун. "По мнению адъютанта Гюнше, Гитлер женился только потому, что имел намерение покончить самоубийством. Иначе бы он не женился, ибо, будучи фюрером империи, он смотрел на себя как на мистическую личность", — показал Шварц. Гитлер и Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. "Трупы через запасной выход были вынесены во двор, где их положили на костер, облили бензином и сожгли. <...> Гюнше видел лицо жены Гитлера. Лица Гитлера он не видел, так как оно было закрыто покрывалом, но его ноги свешивались с носилок, и Гюнше безошибочно узнал ботинки, носки и брюки Гитлера", — отмечал Шварц. Со слов Гюнше, тело Гитлера выносили камердинер фюрера Хайнц Линге, начальник Отряда сопровождения фюрера Франц Шедле и два эсэсовца, а при сожжении также присутствовали шофер Гитлера Эрих Кемпка и Ганс Баур. Накануне битвы за Берлин в апреле 1945 года перед Смершем была поставлена задача разыскать и арестовать Гитлера и других главарей нацистской Германии. В составе наступающих частей 1-го Белорусского фронта военные контрразведчики штурмовали Рейхстаг и рейхсканцелярию с оборудованным в ее дворе "фюрербункером". После захвата 2 мая 1945 года "фюрербункера" и задержания органами Смерш находившихся в бункере и пытавшихся сбежать из Берлина эсэсовцев начался кропотливый сбор информации о местах возможного нахождения всех высших руководителей нацистской Германии. Среди свидетелей последних дней нацистского фюрера были, помимо Гюнше, Баура и Линге, начальник обороны сектора "Цитадель" (рейхсканцелярия и бункер) Вильгельм Монке и начальник личной охраны Гитлера Ганс Раттенхубер. Их неоднократные допросы об обстоятельствах смерти Гитлера сохранились в материалах Центрального архива ФСБ, Государственного архива России, а также в отдельных следственных делах, по которым они проходили в качестве военных преступников. Из показаний очевидцев следовало, что Гитлер и Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года. Тринадцатого мая 1945 года сотрудниками отдела контрразведки Смерш 79-го стрелкового корпуса в саду рейхсканцелярии было обнаружено место погребения обгоревших тел Гитлера и Браун, подлинность которых впоследствии подтвердили многочисленные судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20230320/ukraina-1859290896.html

https://ria.ru/20230213/zelenskiy-1851664377.html

https://ria.ru/20230210/istoriya-1850325810.html

https://ria.ru/20230209/trofei-1850611522.html

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Екатерина Зайцева

германия, берлин (город), россия, адольф гитлер, фсб