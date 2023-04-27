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Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:57
2023-04-27T04:57
2023-04-27T05:05
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов, заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider."Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей", — заявил он.Помимо этого, уточнил эксперт, многие украинские аэродромы обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.Аналитик отметил, что Россия имеет все средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет, а удары по ним до сих пор не наносились лишь из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны украинской авиации.Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230414/istrebiteli-1865464174.html
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в мире, сша, украина, нато, f-16, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, F-16, Россия, Сергей Лавров
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
Business Insider: Россия уничтожит украинские аэродромы еще до поставок F-16
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости.
В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов, заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider
.
"Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей", — заявил он.
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Помимо этого, уточнил эксперт, многие украинские аэродромы обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.
Аналитик отметил, что Россия имеет все средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.
«
"Вы будете заниматься ремонтом взлетно-посадочных полос и, возможно, работами по их расширению, и все это хорошо видно российским спутникам", – добавил Пек.
Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет, а удары по ним до сих пор не наносились лишь из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны украинской авиации.
Украина неоднократно просила США
поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.
Россия
ранее направила странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
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