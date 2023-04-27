https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html

Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине

Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 27.04.2023

Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине

В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T04:57

2023-04-27T04:57

2023-04-27T05:05

специальная военная операция на украине

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f-16

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов, заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider."Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей", — заявил он.Помимо этого, уточнил эксперт, многие украинские аэродромы обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.Аналитик отметил, что Россия имеет все средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет, а удары по ним до сих пор не наносились лишь из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны украинской авиации.Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

https://ria.ru/20230414/istrebiteli-1865464174.html

https://ria.ru/20230427/urodstvo-1868011790.html

сша

украина

россия

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в мире, сша, украина, нато, f-16, россия, сергей лавров