Рейтинг@Mail.ru
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:57 27.04.2023 (обновлено: 05:05 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/f-16-1868015839.html
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине - РИА Новости, 27.04.2023
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине
В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T04:57
2023-04-27T05:05
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
f-16
россия
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_38:0:3679:2048_1920x0_80_0_0_e8722cd9b1dce9174b6b470451f5f1c5.jpg
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов, заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider."Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей", — заявил он.Помимо этого, уточнил эксперт, многие украинские аэродромы обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.Аналитик отметил, что Россия имеет все средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет, а удары по ним до сих пор не наносились лишь из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны украинской авиации.Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
https://ria.ru/20230414/istrebiteli-1865464174.html
https://ria.ru/20230427/urodstvo-1868011790.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846441350_658:0:3389:2048_1920x0_80_0_0_9102bbe8a981061dabedda496ce9cfb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, нато, f-16, россия, сергей лавров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, F-16, Россия, Сергей Лавров
Раскрыта судьба истребителей F-16 на Украине

Business Insider: Россия уничтожит украинские аэродромы еще до поставок F-16

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Американский истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. В случае принятия решения о поставках американских истребителей F-16 Россия уничтожит украинские аэродромы еще в процессе их подготовки к приему самолетов, заявил военный аналитик Майкл Пек изданию Business Insider.
"Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлетно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей", — заявил он.
Немецкие истребители Eurofighter Typhoon - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
В Германии не увидели смысла в поставках Украине современных истребителей
14 апреля, 20:45
Помимо этого, уточнил эксперт, многие украинские аэродромы обладают слишком короткой взлетно-посадочной полосой, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой.
Аналитик отметил, что Россия имеет все средства для того, чтобы отследить начало работ по ремонту аэродромов и нанести по ним точечные удары.
«
"Вы будете заниматься ремонтом взлетно-посадочных полос и, возможно, работами по их расширению, и все это хорошо видно российским спутникам", – добавил Пек.
Эксперт также обратил внимание на то, что абсолютно все аэродромы Украины находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет, а удары по ним до сих пор не наносились лишь из-за отсутствия серьезной угрозы со стороны украинской авиации.
Украина неоднократно просила США поставить ей истребители четвертого поколения F-16. США в ответ заявляли, что не планируют поставки оружия такого типа в связи с отсутствием необходимости.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
"Моральное уродство": в США рассказали, что Байден делает с Украиной
Вчера, 02:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОF-16РоссияСергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала