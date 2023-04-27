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Путин выразил поддержку Эрдогану - РИА Новости, 27.04.2023
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17:27 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868221055.html
Путин выразил поддержку Эрдогану
Путин выразил поддержку Эрдогану - РИА Новости, 27.04.2023
Путин выразил поддержку Эрдогану
Президент Турции Тайип Эрдоган может ставить перед собой цели и решительно идти к ним, Россия поддерживает его, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:27
2023-04-27T17:27
турция
россия
владимир путин
аэс "аккую"
политика
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может ставить перед собой цели и решительно идти к ним, Россия поддерживает его, заявил российский лидер Владимир Путин. Лидеры России и Турции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую". "Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению... Мы со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", - сказал Путин добавив, что партнерство России и Турции носят взаимовыгодный характер и отвечает интересам граждан обеих стран.
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турция, россия, владимир путин, аэс "аккую", политика, реджеп тайип эрдоган
Турция, Россия, Владимир Путин, АЭС "Аккую", Политика, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин выразил поддержку Эрдогану

Путин: Россия поддерживает то, как Эрдоган ставит перед собой цели и решительно идет к ним

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может ставить перед собой цели и решительно идти к ним, Россия поддерживает его, заявил российский лидер Владимир Путин.
Лидеры России и Турции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую".
"Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению... Мы со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", - сказал Путин добавив, что партнерство России и Турции носят взаимовыгодный характер и отвечает интересам граждан обеих стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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Вчера, 16:58
 
ТурцияРоссияВладимир ПутинАЭС "Аккую"ПолитикаРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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