https://ria.ru/20230427/erdogan-1868221055.html

Путин выразил поддержку Эрдогану

Путин выразил поддержку Эрдогану - РИА Новости, 27.04.2023

Путин выразил поддержку Эрдогану

Президент Турции Тайип Эрдоган может ставить перед собой цели и решительно идти к ним, Россия поддерживает его, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:27

2023-04-27T17:27

2023-04-27T17:27

турция

россия

владимир путин

аэс "аккую"

политика

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган может ставить перед собой цели и решительно идти к ним, Россия поддерживает его, заявил российский лидер Владимир Путин. Лидеры России и Турции приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на энергоблок №1 АЭС "Аккую". "Это еще один убедительный пример того, как много вы, господин президент, делаете для своей страны, для роста ее экономики, для всех турецких граждан. Хочу сказать прямо: вы умеете ставить амбициозные задачи и уверенно идете к их осуществлению... Мы со своей стороны, безусловно, такой настрой поддерживаем", - сказал Путин добавив, что партнерство России и Турции носят взаимовыгодный характер и отвечает интересам граждан обеих стран.

https://ria.ru/20230427/gruppa-1868207207.html

турция

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

турция, россия, владимир путин, аэс "аккую", политика, реджеп тайип эрдоган