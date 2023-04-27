https://ria.ru/20230427/erdogan-1868158206.html

Минздрав Турции заверил, что Эрдоган возобновит работу в ближайшее время

Минздрав Турции заверил, что Эрдоган возобновит работу в ближайшее время - РИА Новости, 27.04.2023

Минздрав Турции заверил, что Эрдоган возобновит работу в ближайшее время

Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья президента Тайипа Эрдогана хорошее, он возобновит свою программу в ближайшее время. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:06

2023-04-27T15:06

2023-04-27T15:23

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа заявил, что состояние здоровья президента Тайипа Эрдогана хорошее, он возобновит свою программу в ближайшее время.Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп.В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт."Мы внимательно следим за состоянием здоровья нашего президента. Состояние его здоровья очень хорошее. Последствия инфекционного гастроэнтерита уменьшились. Он продолжит свои программы как можно скорее. Он поблагодарил всех, кто желает ему здоровья, и передал приветы тем, кто молился за него", - сказал Коджа.

https://ria.ru/20230427/erdogan-1868081274.html

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Кирилл Волков

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган