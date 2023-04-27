https://ria.ru/20230427/erdogan-1868124349.html

Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана

Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023

Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана

Слухи о состоянии здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана преследуют политические цели, он продолжает свою деятельность в рабочем порядке, сообщил РИА... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:39

2023-04-27T13:39

2023-04-27T14:17

в мире

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Слухи о состоянии здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана преследуют политические цели, он продолжает свою деятельность в рабочем порядке, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт."Заявляю вам четко и ясно: эти слухи преследуют политические цели, эти слухи исходят от недоброжелателей нашей страны. Президент продолжает свою деятельность в рабочем порядке", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230427/ukraina-1868105800.html

турция

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, турция, реджеп тайип эрдоган