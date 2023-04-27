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Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023
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13:39 27.04.2023 (обновлено: 14:17 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868124349.html
Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана
Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана - РИА Новости, 27.04.2023
Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана
Слухи о состоянии здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана преследуют политические цели, он продолжает свою деятельность в рабочем порядке, сообщил РИА... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:39
2023-04-27T14:17
в мире
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Слухи о состоянии здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана преследуют политические цели, он продолжает свою деятельность в рабочем порядке, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт."Заявляю вам четко и ясно: эти слухи преследуют политические цели, эти слухи исходят от недоброжелателей нашей страны. Президент продолжает свою деятельность в рабочем порядке", - сообщил собеседник агентства.
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в мире, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
Источник объяснил появление слухов о здоровье Эрдогана

Источник заявил, что слухи о состоянии здоровья Эрдогана преследуют политические цели

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Слухи о состоянии здоровья президента Турции Тайипа Эрдогана преследуют политические цели, он продолжает свою деятельность в рабочем порядке, сообщил РИА Новости источник в администрации турецкого лидера.
Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт.
"Заявляю вам четко и ясно: эти слухи преследуют политические цели, эти слухи исходят от недоброжелателей нашей страны. Президент продолжает свою деятельность в рабочем порядке", - сообщил собеседник агентства.
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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