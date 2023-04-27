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Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
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09:54 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/erdogan-1868036891.html
Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ
Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ
Окружение президента Турции Тайипа Эрдогана настоятельно просило отменить во вторник его интервью местным телеканалам из-за простуды турецкого лидера, но глава... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:54
2023-04-27T09:54
в мире
турция
аэс "аккую"
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Окружение президента Турции Тайипа Эрдогана настоятельно просило отменить во вторник его интервью местным телеканалам из-за простуды турецкого лидера, но глава республики сказал, что выйдет к публике, поскольку "дал слово", пишет в четверг газета Hürriyet. Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган перенес инфаркт. "Было очевидно, что президент Эрдоган на самом деле чувствует себя нехорошо, до выхода в эфир было очевидно, что у него желудочный грипп. Были настоятельные предложения отменить трансляцию. Но Эрдоган сказал: "Я дал слово. Я буду присутствовать на трансляции". Он настоял. Перед началом трансляции команда турецкого лидера сообщила телеканалам, которые готовились к трансляции: "Наш президент сегодня работал 17 часов. Он немного нездоров. У него желудочный грипп", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви. Колумнист также обратил внимание на то, как себя повела оппозиция в данной ситуации. "В связи с болезнью президента Эрдогана в турецкой политике произошли хорошие события. Лидеры оппозиции отправили пожелания о скором выздоровлении. Это было хорошо с точки зрения привнесения элегантности в политику", - отметил он.
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в мире, турция, аэс "аккую", реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, АЭС "Аккую", Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ

Hürriyet: Эрдоган, несмотря на уговоры. настоял на проведении эфира, где ему стало плохо

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Окружение президента Турции Тайипа Эрдогана настоятельно просило отменить во вторник его интервью местным телеканалам из-за простуды турецкого лидера, но глава республики сказал, что выйдет к публике, поскольку "дал слово", пишет в четверг газета Hürriyet.
Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган перенес инфаркт.
"Было очевидно, что президент Эрдоган на самом деле чувствует себя нехорошо, до выхода в эфир было очевидно, что у него желудочный грипп. Были настоятельные предложения отменить трансляцию. Но Эрдоган сказал: "Я дал слово. Я буду присутствовать на трансляции". Он настоял. Перед началом трансляции команда турецкого лидера сообщила телеканалам, которые готовились к трансляции: "Наш президент сегодня работал 17 часов. Он немного нездоров. У него желудочный грипп", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Колумнист также обратил внимание на то, как себя повела оппозиция в данной ситуации.
"В связи с болезнью президента Эрдогана в турецкой политике произошли хорошие события. Лидеры оппозиции отправили пожелания о скором выздоровлении. Это было хорошо с точки зрения привнесения элегантности в политику", - отметил он.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
26 апреля, 23:57
 
В миреТурцияАЭС "Аккую"Реджеп Тайип Эрдоган
 
 
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