Эрдоган настоял на проведении эфира, где ему стало плохо, пишут СМИ
Hürriyet: Эрдоган, несмотря на уговоры. настоял на проведении эфира, где ему стало плохо
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 27 апр – РИА Новости. Окружение президента Турции Тайипа Эрдогана настоятельно просило отменить во вторник его интервью местным телеканалам из-за простуды турецкого лидера, но глава республики сказал, что выйдет к публике, поскольку "дал слово", пишет в четверг газета Hürriyet.
Эрдоган по совету врачей пропустил в среду ряд мероприятий предвыборной кампании. Во вторник он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире, и оно внезапно было прервано из-за того, что президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. В четверг глава государства в режиме видеоконференции примет участие в церемонии завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую". Центр по борьбе с дезинформацией администрации турецкого президента ранее опроверг сообщения о том, что Эрдоган перенес инфаркт.
"Было очевидно, что президент Эрдоган на самом деле чувствует себя нехорошо, до выхода в эфир было очевидно, что у него желудочный грипп. Были настоятельные предложения отменить трансляцию. Но Эрдоган сказал: "Я дал слово. Я буду присутствовать на трансляции". Он настоял. Перед началом трансляции команда турецкого лидера сообщила телеканалам, которые готовились к трансляции: "Наш президент сегодня работал 17 часов. Он немного нездоров. У него желудочный грипп", - пишет близкий к правительственным кругам колумнист газеты Абдулькадир Сельви.
Колумнист также обратил внимание на то, как себя повела оппозиция в данной ситуации.
"В связи с болезнью президента Эрдогана в турецкой политике произошли хорошие события. Лидеры оппозиции отправили пожелания о скором выздоровлении. Это было хорошо с точки зрения привнесения элегантности в политику", - отметил он.