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ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ - РИА Новости, 27.04.2023
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17:59 27.04.2023 (обновлено: 18:01 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html
ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ
ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ - РИА Новости, 27.04.2023
ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 15 учебным предметам,... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T17:59
2023-04-27T18:01
федеральный институт педагогических измерений (фипи)
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
государственная итоговая аттестация (гиа)
единый государственный экзамен (егэ)
россия
образование - общество
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 15 учебным предметам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. "Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 учебным предметам. Их публикация даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов", - говорится в сообщении. Для помощи выпускникам на сайте ФИПИ действует раздел "Навигатор подготовки", в котором опубликованы методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2023 года, они содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к экзамену. В ведомстве отметили, что в материалах также рассмотрены новые типы заданий ЕГЭ 2023 года, даны рекомендации по их выполнению и приведены тренировочные задания новых типов, ответы на них и критерии оценивания, а "Навигатор подготовки" содержит ссылки на учебники и уроки "Российской электронной школы", которые будут полезны при повторении тем, задания по которым включены в КИМ ЕГЭ, и видеоконсультации от разработчиков экзаменационных материалов. "Сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, выпускникам поможет также Открытый банк заданий ЕГЭ", - заключили в Рособрнадзоре.
https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html
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федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), государственная итоговая аттестация (гиа), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование
Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ), Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Государственная итоговая аттестация (ГИА), Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Россия, Образование - Общество, Социальный навигатор, СН_Образование
ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ

Рособрнадзор: ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ по 15 предметам

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкУчительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Учительница вскрывает конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 15 учебным предметам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 учебным предметам. Их публикация даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов", - говорится в сообщении.
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Для помощи выпускникам на сайте ФИПИ действует раздел "Навигатор подготовки", в котором опубликованы методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2023 года, они содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к экзамену.
В ведомстве отметили, что в материалах также рассмотрены новые типы заданий ЕГЭ 2023 года, даны рекомендации по их выполнению и приведены тренировочные задания новых типов, ответы на них и критерии оценивания, а "Навигатор подготовки" содержит ссылки на учебники и уроки "Российской электронной школы", которые будут полезны при повторении тем, задания по которым включены в КИМ ЕГЭ, и видеоконсультации от разработчиков экзаменационных материалов.
"Сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, выпускникам поможет также Открытый банк заданий ЕГЭ", - заключили в Рособрнадзоре.
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Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ)Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)Государственная итоговая аттестация (ГИА)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияОбразование - ОбществоСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
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