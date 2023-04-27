https://ria.ru/20230427/ege-1868236833.html

ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ

ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ - РИА Новости, 27.04.2023

ФИПИ опубликовал тренировочные задания ЕГЭ

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 15 учебным предметам,... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T17:59

2023-04-27T17:59

2023-04-27T18:01

федеральный институт педагогических измерений (фипи)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

государственная итоговая аттестация (гиа)

единый государственный экзамен (егэ)

россия

образование - общество

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал тренировочные задания для единого государственного экзамена (ЕГЭ) по 15 учебным предметам, сообщила пресс-служба Рособрнадзора. "Федеральный институт педагогических измерений опубликовал на своем сайте открытые варианты контрольных измерительных материалов ЕГЭ 2023 года по 15 учебным предметам. Их публикация даст выпускникам дополнительную возможность подготовиться к единому государственному экзамену и потренироваться в выполнении вариантов экзаменационных работ текущего года, которые использовались во время досрочного периода экзаменов", - говорится в сообщении. Для помощи выпускникам на сайте ФИПИ действует раздел "Навигатор подготовки", в котором опубликованы методические рекомендации по самостоятельной подготовке к ЕГЭ 2023 года, они содержат советы разработчиков контрольных измерительных материалов ЕГЭ и полезную информацию для организации индивидуальной подготовки к экзамену. В ведомстве отметили, что в материалах также рассмотрены новые типы заданий ЕГЭ 2023 года, даны рекомендации по их выполнению и приведены тренировочные задания новых типов, ответы на них и критерии оценивания, а "Навигатор подготовки" содержит ссылки на учебники и уроки "Российской электронной школы", которые будут полезны при повторении тем, задания по которым включены в КИМ ЕГЭ, и видеоконсультации от разработчиков экзаменационных материалов. "Сориентироваться в экзаменационном материале и потренироваться в решении заданий, подобных тем, которые могут встретиться на госэкзамене, выпускникам поможет также Открытый банк заданий ЕГЭ", - заключили в Рособрнадзоре.

https://ria.ru/20230404/ege-1862893672.html

https://ria.ru/20220526/ege-1790355773.html

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федеральный институт педагогических измерений (фипи), федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), государственная итоговая аттестация (гиа), единый государственный экзамен (егэ), россия, образование - общество, социальный навигатор, сн_образование