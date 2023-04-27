https://ria.ru/20230427/dron-1868147035.html

В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне

В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне - РИА Новости, 27.04.2023

В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне

Московский аэропорт Внуково некоторое время назад был временно закрыт из-за "потерявшегося" беспилотника, рассказал в ходе заседания в Совете Федерации замглавы РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T14:42

2023-04-27T14:42

2023-04-27T14:42

москва

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

совет федерации рф

бпла

происшествия

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково некоторое время назад был временно закрыт из-за "потерявшегося" беспилотника, рассказал в ходе заседания в Совете Федерации замглавы Росавиации Дмитрий Ядров. В понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике. Воздушная гавань тогда заявляла, что работает штатно, воздушное пространство открыто. По его словам, дрон "запускал его владелец беспилотника без каких-либо разрешений, уведомлений". "Потому что на сегодняшний день в федеральных правилах <...> это разрешено", - отметил замглавы Росавиации.

https://ria.ru/20230425/dron-1867513411.html

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москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, бпла, происшествия