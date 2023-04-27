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В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне - РИА Новости, 27.04.2023
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14:42 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/dron-1868147035.html
В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне
В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне - РИА Новости, 27.04.2023
В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне
Московский аэропорт Внуково некоторое время назад был временно закрыт из-за "потерявшегося" беспилотника, рассказал в ходе заседания в Совете Федерации замглавы РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T14:42
2023-04-27T14:42
москва
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
совет федерации рф
бпла
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково некоторое время назад был временно закрыт из-за "потерявшегося" беспилотника, рассказал в ходе заседания в Совете Федерации замглавы Росавиации Дмитрий Ядров. В понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике. Воздушная гавань тогда заявляла, что работает штатно, воздушное пространство открыто. По его словам, дрон "запускал его владелец беспилотника без каких-либо разрешений, уведомлений". "Потому что на сегодняшний день в федеральных правилах &lt;...&gt; это разрешено", - отметил замглавы Росавиации.
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москва, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), совет федерации рф, бпла, происшествия
Москва, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Совет Федерации РФ, БПЛА, Происшествия
В Росавиации рассказали о "потерявшемся" в Москве дроне

Замглавы Росавиации Ядров рассказал о "потерявшемся" дроне в районе аэропорта Внуково

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Московский аэропорт Внуково некоторое время назад был временно закрыт из-за "потерявшегося" беспилотника, рассказал в ходе заседания в Совете Федерации замглавы Росавиации Дмитрий Ядров.
В понедельник источник РИА Новости в авиакругах говорил, что воздушное пространство над Внуково временно закрыли из-за информации о беспилотнике. Воздушная гавань тогда заявляла, что работает штатно, воздушное пространство открыто.
«
"У нас недавно был случай, такой полет выполнялся, его очень хорошо осветили в прессе. Где-то неделю назад, может, дня три назад. Когда беспилотник в Марьино потерялся и начал летать по всей Москве. Были введены соответствующие ограничения, закрыли аэродром Внуково", - сказал Ядров.
По его словам, дрон "запускал его владелец беспилотника без каких-либо разрешений, уведомлений". "Потому что на сегодняшний день в федеральных правилах <...> это разрешено", - отметил замглавы Росавиации.
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МоскваФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Совет Федерации РФБПЛАПроисшествия
 
 
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