https://ria.ru/20230427/bronetransporter-1868245658.html

Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113

Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113 - РИА Новости, 27.04.2023

Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113

Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T18:16

2023-04-27T18:16

2023-04-27T19:41

специальная военная операция на украине

безопасность

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сша

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс.По его словам, трофейная машина будет работать, российские бойцы уже приступили к ее ремонту, "натянули гусеницу и занимаются мотором".В четверг днем Министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 солдат и иностранных наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артустановку "Гвоздика".

https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html

россия

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Трофейный американский бронетранспортер M113 Российские разведчики на донецком направлении отобрали в ходе ночного штурма у ВСУ бронетранспортер M113 производства США, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным "Ганс". 2023-04-27T18:16 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, сша, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр