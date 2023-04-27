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Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113 - РИА Новости, 27.04.2023
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113
Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:16
2023-04-27T18:16
2023-04-27T19:41
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс.По его словам, трофейная машина будет работать, российские бойцы уже приступили к ее ремонту, "натянули гусеницу и занимаются мотором".В четверг днем Министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 солдат и иностранных наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артустановку "Гвоздика".
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7 495 645-6601
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Трофейный американский бронетранспортер M113
Российские разведчики на донецком направлении отобрали в ходе ночного штурма у ВСУ бронетранспортер M113 производства США, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным "Ганс".
2023-04-27T18:16
true
PT0M27S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины, сша, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, США, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113
Российские разведчики во время штурма отвоевали у ВСУ американский бронетранспортер M113
ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс.
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"В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113, — сказал собеседник агентства.
По его словам, трофейная машина будет работать, российские бойцы уже приступили к ее ремонту, "натянули гусеницу и занимаются мотором".
В четверг днем Министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 солдат и иностранных наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артустановку "Гвоздика".
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