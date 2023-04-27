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Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113 - РИА Новости, 27.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 27.04.2023 (обновлено: 19:41 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/bronetransporter-1868245658.html
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113 - РИА Новости, 27.04.2023
Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113
Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T18:16
2023-04-27T19:41
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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сша
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс.По его словам, трофейная машина будет работать, российские бойцы уже приступили к ее ремонту, "натянули гусеницу и занимаются мотором".В четверг днем Министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 солдат и иностранных наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артустановку "Гвоздика".
https://ria.ru/20230427/donbass-1867870118.html
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Трофейный американский бронетранспортер M113
Российские разведчики на донецком направлении отобрали в ходе ночного штурма у ВСУ бронетранспортер M113 производства США, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным "Ганс".
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Российские разведчики показали трофейный американский БТР M113

Российские разведчики во время штурма отвоевали у ВСУ американский бронетранспортер M113

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ДОНЕЦК, 27 апр — РИА Новости. Российские разведчики отобрали у украинских войск бронетранспортер M113 производства США на Донецком направлении, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным Ганс.
«
"В ходе ночного штурма была обнаружена боевая машина пехоты противника, выстрелом из гранатомета была повреждена гусеница. Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113, — сказал собеседник агентства.
По его словам, трофейная машина будет работать, российские бойцы уже приступили к ее ремонту, "натянули гусеницу и занимаются мотором".
В четверг днем Министерство обороны сообщило, что украинские войска за сутки потеряли на Донецком направлении более 400 солдат и иностранных наемников, две БМП, шесть броневиков, гаубицы Д-20 и Д-30, а также артустановку "Гвоздика".
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