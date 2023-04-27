https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868129913.html
"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской
"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023
"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской
Пользователи Сети возмутила роскошь, которой владеет создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которую ранее задержали. Поводом для обсуждения стало... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:10
2023-04-27T15:10
2023-04-27T15:10
шоубиз
елена блиновская
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московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пользователи Сети возмутила роскошь, которой владеет создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которую ранее задержали. Поводом для обсуждения стало видео с обыском в особняке знаменитости, размещенное в Telegram-канале Следственного комитета РФ. На видео сотрудники правоохранительных органов демонстрируют огромную придомовую территорию, коттедж Блиновской, ее парк элитных автомобилей, а также просторную гардеробную с люксовыми сумками и драгоценностями. По мнению зрителей, Блиновской не мешало бы вовремя платить налоги вместо того, чтобы покупать спорткары и бриллианты. Ранее стало известно, что на блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере. Ее задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию.В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели обыск. По данным следствия, создатель "Марафона желаний" не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 год.
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елена блиновская, россия, московская область (подмосковье), знаменитости
Шоубиз, Елена Блиновская, Россия, Московская область (Подмосковье), Знаменитости
"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской
В Сети обсуждают дом и другие ценные вещи блогера Елены Блиновской после ее задержания
МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пользователи Сети возмутила роскошь, которой владеет создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которую ранее задержали. Поводом для обсуждения стало видео с обыском в особняке знаменитости, размещенное в Telegram-канале Следственного комитета РФ.
На видео сотрудники правоохранительных органов демонстрируют огромную придомовую территорию, коттедж Блиновской, ее парк элитных автомобилей, а также просторную гардеробную с люксовыми сумками и драгоценностями.
По мнению зрителей, Блиновской не мешало бы вовремя платить налоги вместо того, чтобы покупать спорткары и бриллианты.
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"Нехило живет к коттеджном поселке за счет чужих денег", "Да, ни один такой особняк на заработанные деньги не построить", "Сколько людям надо. Ужас! Дома, заводы, пароходы. Куча машин, бабок. Что-то и правда внутри меняется. Больше ничем и не объяснить", "Для нее миллион, как для обычного человека сотня рублей. Каждая сумка минимум миллион-полтора стоит. Платила бы налоги и жила дальше спокойно в своей роскоши. Но нет, жадность погубила", – высказались комментаторы.
Ранее стало известно
, что на блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере. Ее задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию.
В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели
обыск. По данным следствия, создатель "Марафона желаний" не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 год.
Елена Блиновская прокомментировала слухи о проверках полиции