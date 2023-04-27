https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868129913.html

"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской

"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской - РИА Новости, 27.04.2023

"Жадность погубила": пользователей возмутили богатства Блиновской

Пользователи Сети возмутила роскошь, которой владеет создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которую ранее задержали. Поводом для обсуждения стало... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:10

2023-04-27T15:10

2023-04-27T15:10

шоубиз

елена блиновская

россия

московская область (подмосковье)

знаменитости

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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Пользователи Сети возмутила роскошь, которой владеет создательница "Марафона желаний" Елена Блиновская, которую ранее задержали. Поводом для обсуждения стало видео с обыском в особняке знаменитости, размещенное в Telegram-канале Следственного комитета РФ. На видео сотрудники правоохранительных органов демонстрируют огромную придомовую территорию, коттедж Блиновской, ее парк элитных автомобилей, а также просторную гардеробную с люксовыми сумками и драгоценностями. По мнению зрителей, Блиновской не мешало бы вовремя платить налоги вместо того, чтобы покупать спорткары и бриллианты. Ранее стало известно, что на блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере. Ее задержали на границе, когда она пыталась покинуть Россию.В доме блогера в элитном коттеджном поселке "Миллениум парк" в Подмосковье провели обыск. По данным следствия, создатель "Марафона желаний" не уплатила налоги на общую сумму свыше 918 миллионов рублей за период с 2019 по 2021 год.

https://ria.ru/20230322/blinovskaya-1859808951.html

россия

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Александра Липатова

елена блиновская, россия, московская область (подмосковье), знаменитости