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Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
09:07 27.04.2023 (обновлено: 21:59 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868028126.html
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 27.04.2023
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:07
2023-04-27T21:59
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
шоубиз
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при попытке покинуть Россию, сообщил СК в Telegram-канале.Блогер собиралась выехать в Белоруссию через КПП в Смоленской области, в машине с ней находились водитель и охранник.В офисе Блиновской и в ее доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк" проходят следственные мероприятия. По делу допрашивают ее мужа в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.СК опубликовал кадры обыска. На видео сотрудники ОМОНа заходят на участок, в гараже стоят три мотоцикла, на территории припаркованы внедорожник Range Rover и кроссовер Lamborghini Urus.Следователи установили, что Блиновская через интернет оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП. Так, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу артиста и праздник в августе 2021 года.
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Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Шоубиз
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

СК сообщил о задержании блогера Блиновской за неуплату налогов почти на миллиард рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЕлена Блиновская
Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при попытке покинуть Россию, сообщил СК в Telegram-канале.
«
"Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство", — говорится в публикации.
Блогер собиралась выехать в Белоруссию через КПП в Смоленской области, в машине с ней находились водитель и охранник.
В офисе Блиновской и в ее доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк" проходят следственные мероприятия. По делу допрашивают ее мужа в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
СК опубликовал кадры обыска. На видео сотрудники ОМОНа заходят на участок, в гараже стоят три мотоцикла, на территории припаркованы внедорожник Range Rover и кроссовер Lamborghini Urus.
Следователи установили, что Блиновская через интернет оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.
В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП. Так, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу артиста и праздник в августе 2021 года.
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