https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868028126.html

Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 27.04.2023

Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию

На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T09:07

2023-04-27T09:07

2023-04-27T21:59

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

елена блиновская

шоубиз

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при попытке покинуть Россию, сообщил СК в Telegram-канале.Блогер собиралась выехать в Белоруссию через КПП в Смоленской области, в машине с ней находились водитель и охранник.В офисе Блиновской и в ее доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк" проходят следственные мероприятия. По делу допрашивают ее мужа в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.СК опубликовал кадры обыска. На видео сотрудники ОМОНа заходят на участок, в гараже стоят три мотоцикла, на территории припаркованы внедорожник Range Rover и кроссовер Lamborghini Urus.Следователи установили, что Блиновская через интернет оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП. Так, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу артиста и праздник в августе 2021 года.

https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва 2023-04-27T09:07 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская