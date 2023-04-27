https://ria.ru/20230427/blinovskaya-1868028126.html
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию - РИА Новости, 27.04.2023
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T09:07
2023-04-27T09:07
2023-04-27T21:59
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
елена блиновская
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838594_0:70:2747:1615_1920x0_80_0_0_93113df292f0adf5a8718975b33a620f.jpg
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при попытке покинуть Россию, сообщил СК в Telegram-канале.Блогер собиралась выехать в Белоруссию через КПП в Смоленской области, в машине с ней находились водитель и охранник.В офисе Блиновской и в ее доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк" проходят следственные мероприятия. По делу допрашивают ее мужа в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.СК опубликовал кадры обыска. На видео сотрудники ОМОНа заходят на участок, в гараже стоят три мотоцикла, на территории припаркованы внедорожник Range Rover и кроссовер Lamborghini Urus.Следователи установили, что Блиновская через интернет оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП. Так, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу артиста и праздник в августе 2021 года.
https://ria.ru/20230322/top-blogery-1859588338.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/16/1859838594_181:0:2566:1789_1920x0_80_0_0_bf0808f9f605783f9355142660a46c2c.jpg
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
Кадры задержания Блиновской в пограничном пункте на трассе Минск-Москва
2023-04-27T09:07
true
PT1M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), елена блиновская
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Елена Блиновская, Шоубиз
Блогера Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию
СК сообщил о задержании блогера Блиновской за неуплату налогов почти на миллиард рублей
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
На блогера Елену Блиновскую завели уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации доходов в особо крупном размере, ее задержали на границе при попытке покинуть Россию, сообщил СК в Telegram-канале
.
«
"Блиновская задержана сотрудниками правоохранительных органов при попытке пересечь границу Российской Федерации на ранее арендованном ею автомобиле, вместе с тем у нее имелись авиабилеты для вылета в иное государство", — говорится в публикации.
Блогер собиралась выехать в Белоруссию
через КПП в Смоленской области
, в машине с ней находились водитель и охранник.
В офисе Блиновской и в ее доме в подмосковном коттеджном поселке "Миллениум парк" проходят следственные мероприятия. По делу допрашивают ее мужа в качестве свидетеля, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
СК опубликовал кадры обыска. На видео сотрудники ОМОНа
заходят на участок, в гараже стоят три мотоцикла, на территории припаркованы внедорожник Range Rover и кроссовер Lamborghini
Urus.
Следователи установили, что Блиновская через интернет оказывала информационные услуги и в 2019-2021 годах не заплатила налогов на 918 миллионов рублей. Она легализовала полученные доходы при помощи различных финансовых операций.
В московской прокуратуре пояснили, что блогер проводила учебные курсы и тренинг-марафоны и использовала упрощенную систему налогообложения, которая допускает лимит доходов в 150 миллионов рублей. Блиновская не перешла на общую систему уплаты НДС и НДФЛ, направляя доходы на счета 18 подконтрольных и взаимозависимых организаций и трех ИП. Так, она легализовала 43 миллиона рублей, оплатив машину мужа и оборудование для его фирмы, работу артиста и праздник в августе 2021 года.
Федеральная налоговая служба пришла по душу топ-блогеров