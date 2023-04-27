https://ria.ru/20230427/blagoustroystvo-1868120732.html

Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году

Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 27.04.2023

Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году

Более 140 общественных пространств планируется благоустроить в 2023 году в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий",... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T13:36

2023-04-27T13:36

2023-04-27T13:36

нижегородская область

нижегородская область

глеб никитин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155659/94/1556599468_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_155c3bcc8d6efaf31f343f94d7458553.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Более 140 общественных пространств планируется благоустроить в 2023 году в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства региона. Развитие сельских территорий - один из приоритетов, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Документ был утвержден губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2018 году. "По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" планируется реализовать 143 проекта благоустройства в 33 муниципальных образованиях Нижегородской области. Запланирован ремонт дорог, обустройство зон отдыха, возведение спортивных и детских площадок, установка объектов уличного освещения", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что реализация программы помогает менять облик сельских населенных пунктов. "Программа позволяет преобразовать села, создать современные общественные пространства для жителей. В итоге появляются благоустроенные скверы и парки, детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги и освещенные улицы - это комфорт и безопасность людей. При этом мы можем сочетать программу с другими проектами, добиваясь еще большего эффекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, на благоустройство общественных пространств региона в этом году планируется направить более 200 миллионов рублей, свыше 90 миллионов из которых выделено из федерального бюджета. Отмечается, что инициатива по всем проектам исходила от жителей, которые прорабатывали предложения совместно со специалистами территориальных управлений. Все работы будут проведены в 2023 году, подрядные организации определены и приступают к строительству. Уточняется, что всего в 2023 году на реализацию различных проектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется направить 1,1 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на возведение жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, строительство дорог, капитальный ремонт и строительство культурных и социальных учреждений, возведение объектов газификации и водоснабжения, а также на другие цели.

https://ria.ru/20230425/kvantorium-1867686045.html

https://ria.ru/20230424/politika-1867419167.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

нижегородская область, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)