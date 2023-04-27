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Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 27.04.2023
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Нижегородская область
 
13:36 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/blagoustroystvo-1868120732.html
Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году
Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году - РИА Новости, 27.04.2023
Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году
Более 140 общественных пространств планируется благоустроить в 2023 году в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий",... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T13:36
2023-04-27T13:36
нижегородская область
нижегородская область
глеб никитин
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Более 140 общественных пространств планируется благоустроить в 2023 году в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства региона. Развитие сельских территорий - один из приоритетов, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Документ был утвержден губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2018 году. "По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" планируется реализовать 143 проекта благоустройства в 33 муниципальных образованиях Нижегородской области. Запланирован ремонт дорог, обустройство зон отдыха, возведение спортивных и детских площадок, установка объектов уличного освещения", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что реализация программы помогает менять облик сельских населенных пунктов. "Программа позволяет преобразовать села, создать современные общественные пространства для жителей. В итоге появляются благоустроенные скверы и парки, детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги и освещенные улицы - это комфорт и безопасность людей. При этом мы можем сочетать программу с другими проектами, добиваясь еще большего эффекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, на благоустройство общественных пространств региона в этом году планируется направить более 200 миллионов рублей, свыше 90 миллионов из которых выделено из федерального бюджета. Отмечается, что инициатива по всем проектам исходила от жителей, которые прорабатывали предложения совместно со специалистами территориальных управлений. Все работы будут проведены в 2023 году, подрядные организации определены и приступают к строительству. Уточняется, что всего в 2023 году на реализацию различных проектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется направить 1,1 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на возведение жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, строительство дорог, капитальный ремонт и строительство культурных и социальных учреждений, возведение объектов газификации и водоснабжения, а также на другие цели.
https://ria.ru/20230425/kvantorium-1867686045.html
https://ria.ru/20230424/politika-1867419167.html
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нижегородская область, глеб никитин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Нижегородская область, Нижегородская область, Глеб Никитин, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Более 140 нижегородских общественных пространств благоустроят в 2023 году

Более 140 нижегородских сельских общественных пространств благоустроят в 2023 году

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкЦерковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде
Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Церковь собора Пресвятой Богородицы в Нижнем Новгороде. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 апр - РИА Новости. Более 140 общественных пространств планируется благоустроить в 2023 году в Нижегородской области по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий", сообщает пресс-служба правительства региона.
Развитие сельских территорий - один из приоритетов, обозначенных в стратегии социально-экономического развития Нижегородской области. Документ был утвержден губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным в 2018 году.
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"По данным регионального Минсельхоза, в 2023 году по программе "Комплексное развитие сельских территорий" планируется реализовать 143 проекта благоустройства в 33 муниципальных образованиях Нижегородской области. Запланирован ремонт дорог, обустройство зон отдыха, возведение спортивных и детских площадок, установка объектов уличного освещения", - говорится в сообщении.
Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что реализация программы помогает менять облик сельских населенных пунктов. "Программа позволяет преобразовать села, создать современные общественные пространства для жителей. В итоге появляются благоустроенные скверы и парки, детские и спортивные площадки, отремонтированные дороги и освещенные улицы - это комфорт и безопасность людей. При этом мы можем сочетать программу с другими проектами, добиваясь еще большего эффекта", - цитирует пресс-служба слова Никитина.
Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов, на благоустройство общественных пространств региона в этом году планируется направить более 200 миллионов рублей, свыше 90 миллионов из которых выделено из федерального бюджета. Отмечается, что инициатива по всем проектам исходила от жителей, которые прорабатывали предложения совместно со специалистами территориальных управлений. Все работы будут проведены в 2023 году, подрядные организации определены и приступают к строительству.
Уточняется, что всего в 2023 году на реализацию различных проектов в рамках программы "Комплексное развитие сельских территорий" планируется направить 1,1 миллиарда рублей. Средства предусмотрены на возведение жилья для работников села, благоустройство общественных пространств, строительство дорог, капитальный ремонт и строительство культурных и социальных учреждений, возведение объектов газификации и водоснабжения, а также на другие цели.
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