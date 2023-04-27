https://ria.ru/20230427/bespilotniki-1868305922.html

Путин поручил Минсельхозу сформулировать потребности в части беспилотников

Путин поручил Минсельхозу сформулировать потребности в части беспилотников - РИА Новости, 27.04.2023

Путин поручил Минсельхозу сформулировать потребности в части беспилотников

Минсельхоз должен сформулировать потребности в части беспилотников и субсидий по ним, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T23:16

2023-04-27T23:16

2023-04-27T23:16

экономика

россия

владимир путин

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Минсельхоз должен сформулировать потребности в части беспилотников и субсидий по ним, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нужно, чтобы они сформулировали. Это же они как бы потребители, и они должны сформулировать свои потребности в этом направлении", - сказал Путин во время презентации организаций в сфере беспилотных авиационных систем. Глава государства добавил, что власти достаточно много делают для того, чтобы поддерживать сельское хозяйство. "Можно и в рамках выделяемого финансирования что-то переориентировать на эту часть работы. Можно подумать о дополнительном финансировании. Но это нужно, чтобы они сформулировали эти потребности", - отметил Путин.

https://ria.ru/20230427/putin-1868299602.html

россия

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экономика, россия, владимир путин, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)