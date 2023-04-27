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Байден готовит "сюрприз" для концовки конфликта на Украине, пишут СМИ
Байден готовит "сюрприз" для концовки конфликта на Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 27.04.2023
Байден готовит "сюрприз" для концовки конфликта на Украине, пишут СМИ
Если крах Украины будет неизбежен, президент США Джо Байден может отправить туда военных под прикрытием, причем без одобрения НАТО, пишет Asia Times. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:34
2023-04-27T11:34
2023-04-27T13:08
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Если крах Украины будет неизбежен, президент США Джо Байден может отправить туда военных под прикрытием, причем без одобрения НАТО, пишет Asia Times. "Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства. Отправить "добровольцев" он сможет и безо всякой НАТО, но даже в этом случае есть основания полагать, что альянс не выстоит — и не потому, что на него напали, а потому, что его обманули", — говорится в публикации. Пока что блок избегает катастрофы, но беспричинно провоцирует Россию сверх всякой меры, отмечает издание. "Почему НАТО никак не свернет с выбранного курса, непонятно: возможно, сказывается мощное давление со стороны США. Немцы уже поняли, сколь безрассудной бывает администрация Байдена, наблюдая за пузырьками, поднимающимися на поверхность из глубин Балтийского моря", — заключается в статье. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, украина, сша, джо байден, нато, россия
В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО, Россия
Байден готовит "сюрприз" для концовки конфликта на Украине, пишут СМИ
AT: президент США Джо Байден может отправить военных на Украину в случае угрозы ее краха
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости.
Если крах Украины будет неизбежен, президент США Джо Байден может отправить туда военных под прикрытием, причем без одобрения НАТО, пишет Asia Times
.
"Если Байден предвидит скорый крах Украины, нельзя исключать и американского вмешательства. Отправить "добровольцев" он сможет и безо всякой НАТО, но даже в этом случае есть основания полагать, что альянс не выстоит — и не потому, что на него напали, а потому, что его обманули", — говорится в публикации.
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Пока что блок избегает катастрофы, но беспричинно провоцирует Россию сверх всякой меры, отмечает издание.
"Почему НАТО никак не свернет с выбранного курса, непонятно: возможно, сказывается мощное давление со стороны США. Немцы уже поняли, сколь безрассудной бывает администрация Байдена, наблюдая за пузырьками, поднимающимися на поверхность из глубин Балтийского моря", — заключается в статье.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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