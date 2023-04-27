https://ria.ru/20230427/bayden-1868023463.html

Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках"

Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках" - РИА Новости, 27.04.2023

Володин обвинил Байдена в теракте на "Северных потоках"

теракт на "Северных потоках", геноцид мирного населения на Украине и разрушение европейской экономики преступлениями президента США Джо Байдена. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T08:13

2023-04-27T08:13

2023-04-27T08:36

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал в своем Telegram-канале теракт на "Северных потоках", геноцид мирного населения на Украине и разрушение европейской экономики преступлениями президента США Джо Байдена.Комментируя заявления Байдена об участии в президентской гонке 2024 года, Володин отметил, что причиной этого является желание нынешнего главы США избежать ответственности за свои преступления, список которых перечислил спикер Думы.Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке-2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.Ранее Байден официально объявил, что идет на второй срок, чтобы "доделать начатое", и запустил сайт избирательной кампании.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.Российский Совет Федерации 12 апреля единогласно утвердил доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине, документ уже поддержала Госдума. По словам сопредседателя комиссии, вице-спикера Совфеда Константина Косачева, в настоящее время на территории Украины сохраняется не менее 30 биолабораторий США. Сенатор отмечал, что главным заказчиком таких исследований по факту выступал Пентагон, что может говорить о военном характере биоразработок. По его словам, размещение биолабораторий США на Украине говорит о возможных планах американцев использовать своих военных против России.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230424/rassledovanie-1867335730.html

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