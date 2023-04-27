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Байден "засветил" шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов - РИА Новости, 27.04.2023
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00:54 27.04.2023 (обновлено: 01:15 27.04.2023)
https://ria.ru/20230427/bayden-1868007758.html
Байден "засветил" шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов
Байден "засветил" шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов - РИА Новости, 27.04.2023
Байден "засветил" шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов
Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне случайно показал публике... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T00:54
2023-04-27T01:15
сша
вашингтон (штат)
джо байден
юн сок ель
в мире
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне случайно показал публике "шпаргалку", в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов. На это обратила внимание газета New York Post, запечатлев момент, когда Байден ненароком перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему сотрудниц прессы. "Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике - например, переориентацию производства полупроводников - с внешней политикой, основанной на альянсах?" - гласит первый вопрос. Непосредственно над ним был напечатан снимок журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. На заметке также видно, что ее фамилия во избежание неловкой ситуации при произношении транскрибирована для главы государства по слогам. Это не первый случай, когда действующий президент США во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.
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сша, вашингтон (штат), джо байден, юн сок ель, в мире
США, Вашингтон (штат), Джо Байден, Юн Сок Ель, В мире
Байден "засветил" шпаргалку с написанными по слогам фамилиями журналистов

Байдена уличили в использовании шпаргалки с заранее написанными вопросами журналистов

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 27 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем в Вашингтоне случайно показал публике "шпаргалку", в которой были расписаны адресованные ему вопросы от журналистов.
На это обратила внимание газета New York Post, запечатлев момент, когда Байден ненароком перевернул листок с фотографией, должностью и вопросом одной из обратившихся к нему сотрудниц прессы.
"Как ВЫ увязываете ВАШИ приоритеты во внутренней политике - например, переориентацию производства полупроводников - с внешней политикой, основанной на альянсах?" - гласит первый вопрос.
Непосредственно над ним был напечатан снимок журналистки издания Los Angeles Times индийского происхождения Кортни Субраманиан. На заметке также видно, что ее фамилия во избежание неловкой ситуации при произношении транскрибирована для главы государства по слогам.
Это не первый случай, когда действующий президент США во время открытых для прессы мероприятий демонстрирует публике шпаргалку для выступления, в которой расписаны его действия. Помимо этого, во время немногочисленных конференций журналисты неоднократно подлавливали Байдена с подсказками, где были указаны ключевые пункты политики его администрации и информация о присутствовавших на мероприятиях журналистах.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 27.04.2023
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