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Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили - РИА Новости, 27.04.2023
Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
Советский актер и режиссер, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили умер в Волгограде, сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко во "ВКонтакте". РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T05:29
2023-04-27T05:29
2023-04-27T16:59
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МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Советский актер и режиссер, доцент ВГИИК Евгений Басилашвили умер в Волгограде, сообщила выпускница вуза Татьяна Глущенко во "ВКонтакте"."Мой великий мастер. Евгений Леонович Басилашвили. Огромный профессионал своего дела <...> Без вас мой мир стал гораздо темнее и печальнее. Царствие Вам небесное", — говорится в некрологе.Басилашвили окончил Грузинский государственный театральный институт, имел звание заслуженного артиста Грузинской ССР, член Союза театральных деятелей России. В период с 1960-х по 1980-е годы работал актером и режиссером Тбилисского русского ТЮЗа, с 1988 по 1995 год был главным режиссером и худруком Волгоградского театра юного зрителя.С середины 1990-х Басилашвили работал преподавателем Волгоградского института искусств и культуры (ВГИИК).
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волгоград, россия
Культура, Волгоград, Россия
Умер актер и режиссер Евгений Басилашвили
Умер советский актер и экс-худрук Волгоградского театра юного зрителя Евгений Басилашвили