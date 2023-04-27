https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868164899.html
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 27.04.2023
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*
Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:04
2023-04-27T16:04
2023-04-27T16:04
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
россия
недвижимость
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знаменитости
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Они обвинили эпатажного артиста в пиаре. Ранее Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина* за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в нем морг и самый большой крематорий в России. Позже шоумен уточнил, что остался доволен приобретением. Алла Пугачева и Максим Галкин* не прокомментировали новость о продаже своей недвижимости артисту. По словам знакомых пары, особняк до сих пор принадлежит им. * Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, россия, недвижимость, жилье, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Недвижимость, Жилье, Знаменитости
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*
В Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий купил замок певицы Пугачевой и Галкина*