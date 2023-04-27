https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868164899.html

В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*

В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 27.04.2023

В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*

Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:04

2023-04-27T16:04

2023-04-27T16:04

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

россия

недвижимость

жилье

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155177/66/1551776623_0:14:3000:1702_1920x0_80_0_0_446680a86e4b62bee070a004e5cb4aba.jpg

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Они обвинили эпатажного артиста в пиаре. Ранее Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина* за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в нем морг и самый большой крематорий в России. Позже шоумен уточнил, что остался доволен приобретением. Алла Пугачева и Максим Галкин* не прокомментировали новость о продаже своей недвижимости артисту. По словам знакомых пары, особняк до сих пор принадлежит им. * Признан Минюстом иноагентом.

https://ria.ru/20230402/zamok-1862230640.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, россия, недвижимость, жилье, знаменитости