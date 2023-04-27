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В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 27.04.2023
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Шоубиз
 
16:04 27.04.2023
https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868164899.html
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина* - РИА Новости, 27.04.2023
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*
Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:04
2023-04-27T16:04
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
россия
недвижимость
жилье
знаменитости
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Они обвинили эпатажного артиста в пиаре. Ранее Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина* за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в нем морг и самый большой крематорий в России. Позже шоумен уточнил, что остался доволен приобретением. Алла Пугачева и Максим Галкин* не прокомментировали новость о продаже своей недвижимости артисту. По словам знакомых пары, особняк до сих пор принадлежит им. * Признан Минюстом иноагентом.
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алла пугачева, максим галкин, россия, недвижимость, жилье, знаменитости
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Россия, Недвижимость, Жилье, Знаменитости
В Сети не поверили в то, что Барецкий купил замок Пугачевой и Галкина*

В Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий купил замок певицы Пугачевой и Галкина*

© Игорь ИванкоСтас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму "Брат-3"
Стас Барецкий во время пресс-конференции, посвященной фильму Брат-3
© Игорь Иванко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Пользователи Сети не поверили в то, что шоумен Стас Барецкий приобрел замок певицы Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь. Они обвинили эпатажного артиста в пиаре.
«
"От владельца похоронного бизнеса и человека эпатирующего публику вы чего ожидали? Загуглите, как выглядит Стас Барецкий или посмотрите выпуски передач с его участием. Это даже мелковато для его шуток!", "Кто купил? Стас Барецкий? Откуда у него милилард? Он же фрик!", "Интересно, сколько они Барецкому заплатили за беспокойство. Думаю, тысяч 30, а то и все 50. Пиар не бесплатный", "Врёт! Попиариться решил на горячей теме!" – отреагировали комментаторы.
Ранее Стас Барецкий заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина* за 450 миллионов рублей. Он рассказал, что собирается сделать в нем морг и самый большой крематорий в России. Позже шоумен уточнил, что остался доволен приобретением.
Алла Пугачева и Максим Галкин* не прокомментировали новость о продаже своей недвижимости артисту. По словам знакомых пары, особняк до сих пор принадлежит им.
* Признан Минюстом иноагентом.
Певица Алла Пугачева и телеведущий Максим Галкин выступают на международном музыкальном фестивале ЖАРА в Баку - РИА Новости, 1920, 02.04.2023
Грязь на миллиард. Какая судьба ждет замок Галкина* и Пугачевой?
2 апреля, 09:24
 
ШоубизАлла ПугачеваМаксим ГалкинРоссияНедвижимостьЖильеЗнаменитости
 
 
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