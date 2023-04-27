https://ria.ru/20230427/baretskiy-1868046163.html

Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке

Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке - РИА Новости, 27.04.2023

Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке

Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" описал обстановку замка певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T11:05

2023-04-27T11:05

2023-04-27T12:13

шоубиз

алла пугачева

максим галкин

ленинград

знаменитости

недвижимость

россия

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" описал обстановку замка певицы Аллы Пугачевой. По словам бывшего участника группы "Ленинград", незаправленная постель его даже немного шокировала. "А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен", — добавил он.Накануне Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. По его словам, он намерен устроить в бывших покоях певицы морг и крематорий. Сама Пугачева и ее супруг воздержались от комментариев о продаже недвижимости. Некоторые приближенные к певице источники утверждают, что замок до сих пор принадлежит ей. * Признан Минюстом иноагентом.

https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html

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Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

алла пугачева, максим галкин, ленинград, знаменитости, недвижимость, россия