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Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке
Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке - РИА Новости, 27.04.2023
Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке
Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" описал обстановку замка певицы Аллы Пугачевой. РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T11:05
2023-04-27T11:05
2023-04-27T12:13
шоубиз
алла пугачева
максим галкин
ленинград
знаменитости
недвижимость
россия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Шоумен Стас Барецкий в интервью "Пятому каналу" описал обстановку замка певицы Аллы Пугачевой. По словам бывшего участника группы "Ленинград", незаправленная постель его даже немного шокировала. "А вообще, Алла Пугачева сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен", — добавил он.Накануне Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. По его словам, он намерен устроить в бывших покоях певицы морг и крематорий. Сама Пугачева и ее супруг воздержались от комментариев о продаже недвижимости. Некоторые приближенные к певице источники утверждают, что замок до сих пор принадлежит ей. * Признан Минюстом иноагентом.
https://ria.ru/20221117/galkin-1832165659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева, максим галкин, ленинград, знаменитости, недвижимость, россия
Шоубиз, Алла Пугачева, Максим Галкин, Ленинград, Знаменитости, Недвижимость, Россия
Заявивший о покупке замка Пугачевой Барецкий описал обстановку в особняке
Шоумен Стас Барецкий описал обстановку замка Аллы Пугачевой после заявления о его покупке
МОСКВА, 27 апр — РИА Новости
. Шоумен Стас Барецкий в интервью
"Пятому каналу" описал обстановку замка певицы Аллы Пугачевой.
«
"Сами помещения мне понравились. Они холодные. Вы знаете, замок — бункерное помещение, железные двери есть. Как будто под крематорий специально делали", — сказал он.
По словам бывшего участника группы "Ленинград", незаправленная постель его даже немного шокировала.
"А вообще, Алла Пугачева
сейчас собирает вещи и сдирает даже плитку со стен", — добавил он.
Накануне Барецкий заявил, что купил замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за 450 миллионов рублей. По его словам, он намерен устроить в бывших покоях певицы морг и крематорий.
Сама Пугачева и ее супруг воздержались от комментариев о продаже недвижимости. Некоторые приближенные к певице источники утверждают, что замок до сих пор принадлежит ей.
* Признан Минюстом иноагентом.
В Google-картах переименовали замок Галкина* и Пугачевой в "Дом покаяния"